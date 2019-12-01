喬曉陽：澳門維護新憲制秩序打滿分　讚不搞內訌「和氣發大財」　

澳門即將迎來回歸20周年，前全國人大法律委員會主任委員、前港澳基本法委員會主任喬曉陽在《紫荊》雜誌撰文，稱讚澳門特區政府和社會各界人士始終堅持「一國」原則，尊重和維護中央的權力，在涉及國家的主權、安全和發展利益的關鍵問題上，絕不妥協、絕不退縮，包括按照《基本法》第23條立法。 喬曉陽提到，曾經有內地朋友問他，為什麼「一國兩制」在澳門實行得那麼順利，他回答說：「因為澳門人很聰明，不搞內訌，有事商量著來，和氣發大財。」

喬曉陽。（資料圖片）

讚澳門高度自覺堅決維護憲法和《基本法》

喬曉陽以「澳門特色『一國兩制』成功實踐」為題撰文，指澳門特區新憲制秩序，就是「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治的政治秩序，由憲法和《基本法》作出了明確的規定，堅決維護、主動適應這種新憲制秩序，是「一國兩制”」成功實踐的必然要求，也是重要標誌。

喬曉陽形容，在澳門回歸祖國20周年的今天，回顧新憲制秩序的確立過程，「如果打個分的話，我認為可以打滿分」，憑兩點就足以打出這個滿分：第一是從澳門回歸起，廣大澳門居民以國家和澳門主人翁的高度自覺，堅決維護憲法和《基本法》確立的新憲制秩序，並主動適應憲制秩序的歷史轉變，切實做到三個有機統一，即把堅持「一國」原則和尊重「兩制」差異、維護中央權力和保障特別行政區高度自治權、發揮祖國內地堅強後盾作用和提高澳門自身競爭力有機地統一起來。

澳門特首崔世安即將卸任。（資料圖片）

沒發生過公然挑戰中央權力情況

第二是正確處理中央與特區關係，堅決維護《基本法》規定的政治體制。喬曉陽指，新憲制秩序最主要有兩個層面，一是中央與澳門特區的關係，二是澳門特區的政治體制，「在澳門特區新憲制秩序確立過程中，確實創造了一項記錄，這就是20年來，特區政府和社會各界人士堅決維護憲法和基本法的權威，嚴守『一國兩制』的原則底線，沒有發生過有關中央與特區關係的憲制爭議，更沒有發生過公然挑戰中央權力的情況，行政、立法和司法機關嚴格依法履行職責，以行政為主導的政治體制有效運作。」

喬曉陽提到，曾經有內地朋友問，「為什麼『一國兩制』在澳門實行得那麼順利？我回答說，因為澳門人很聰明，不搞內訌，有事商量著來，和氣發大財。這是朋友之間聊天，當然不是嚴肅的說法，但實實在在的是，當社會和諧穩定與經濟發展繁榮的辯證法，對某些人來說還只是書本上道理的時候，在澳門已經成為指導社會政治行為的基本準則。」