國安法｜喬曉陽：中央有責保港繁榮穩定　出手立國安法因忍無可忍

政府今日（17日）早上舉辦《基本法》頒布三十周年法律高峰論壇，主題為「追本溯源」，全國人大法律工作委員會前主任委員、基本法委員會前主任喬曉陽來港出席。 喬曉陽表示，特區的《基本法》教育要凸出憲法教育，強調是特區的根本憲制基礎。他指，《基本法》是授權法，香港的制度設計中有法律橋樑，正是此授權，香港的高度自治權來自中央授權，行政、司法、立法等因而沒有對抗性。 對於全國人大常委會制定《港區國安法》，喬曉陽指，這是因為去年反修例事件造成香港長期亂局，突破了「一國兩制」的底線，「忍無可忍了」，認為中央再忍下去會犯歷史性錯誤，所以出手是責任所在，是為了維護一國兩制根本的應有之義。

喬曉陽指，基本法的憲制性地位來自憲法，全國人大1990年通過基本法時，已列明基本法符合憲法。（資料圖片）

喬曉陽在座談會中指，《基本法》的憲制性地位來自憲法，以往有人質疑憲法在港有沒有權力，他指全國人大1990年通過《基本法》時，已列明「《基本法》根據憲法，並按香港實際情況制定，符合憲法。」他認為，當時的前題正是憲法在香港有效。

喬曉陽建議在特區的基本法教育中，要凸出憲法教育，強調這是特區的根本憲制基礎。他指，《基本法》是授權法，香港的制度設計中有法律橋樑，正是此授權，而香港的高度自治權來自中央授權。

2018年，喬曉陽來港出席活動。（ 資料圖片／林若勤攝）

喬曉陽：中央強調授權下分權沒對抗性

他又指，有些人有政治目的，指特區與中央是平等的實體，將特區變成獨立或半獨立的政治實體；「分權」的說法則有對抗性，但在授權的情況下則沒有對抗性，因為權都是中央所授，因而他們才要強調授權，而非分權，「如果沒有授權，就沒有一國兩制」。

喬曉陽指，《基本法》各條文是有機結合，由特區的制度聯繫，每條文都要放在《基本法》內加以理解；同時，應從《一國兩制》的根本宗旨實施《基本法》，中央的全面管治權實際上也強調其保持香港長期穩定的責任。

譚惠珠指，香港的制度從未採用任何外國三權分立的模式，所以不能將三權分立的帽子扣在香港的架構之上。（資料圖片）

譚惠珠：不認為香港有「司法獨大」

基本法委員會副主任譚惠珠指，香港的制度從未採用任何外國三權分立的模式，或內地人民代表大會的模式為藍本，而是從香港實際情況出發，所以不能將「三權分立」的帽子，扣在香港的架構之上。

至於三權分立及「司法獨大」的爭議，譚惠珠稱不認為香港出現了「司法獨大」，指司法獨立所指的是審判獨立，不可動搖。她指，不少人引用法官指香港是「三權分立」、「separation of powers」，認為有關言論是斷章取義，因為香港政治體制一定是行政主導，有些法官「太浪漫」，才讓人有感覺是「司法獨大」，例如量刑沒有阻嚇作用等，希望法官對大局的利益有更多發揮，但她始終認為香港沒有「司法獨大」。

譚惠珠相信，法官所言的「separation of powers」，所指的是普通法下審判的原則「Judicial deference」（司法謙讓／司法順從原則），即法官審案時尊重行政機關及立法機關的權力，不予以裁決。她之後強調，香港實行的是「三權分治」，重申香港沒有「三權分立」。

至於「司法至上」的問題，譚惠珠指，這代表香港在高度自治範圍內的決定沒人能挑戰，但在有關中央與地方關係的情況下，人大有解釋權及決定權。

梁愛詩。（資料圖片／梁鵬威攝）

梁愛詩：香港行「三權分治」很清楚

基本法委員會前副主任、前律政司司長梁愛詩在座談會上提到，分析立法原意時，最清楚的是1990年3月時任港澳辦主任姬鵬飛提交草案時的說明，當中清楚提到何謂「一國兩制」。她認為「三權分立」本來有很多不同解釋，英美所言亦有不同，所以最重要是看《基本法》如何寫。

她解釋，《基本法》將制定政策的權交給行政機關，而財政權及立法權都在立法會手上，不同權在不同機構之中，《基本法》內已清楚寫出來，「三權分治」很清楚。