海外醫生｜張宇人擬提修訂　免試註冊海外醫生不限於香港永久居民

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-23 12:46

立法會醫生註冊修訂條例草案委員會今早（23日）召開首次會議，民建聯立法會議員葛珮帆當選為委員會主席，自由黨邵家輝出任副主席。食物及衛生局副局長徐德義在會上表示，本港多年來缺乏醫生人手是不爭事實，預料在2030及2040年，分別欠缺逾1,600名及1,900名醫生，相信這是導致醫管局及衛生署專科服務輪候需時的原因。 自由黨張宇人表明會提出修訂，包括將合資格免試註冊海外醫生，擴展至不只香港永久性居民，促當局考慮建議。徐德義指，今次修例目的為增加本地醫生人手，希望透過新途徑讓來港的醫生，穩定地留港發展。他認為若申請人為香港永久性居民，會有較強的香港文化和網絡，相信有較大機會留在香港。

食物及衛生局副局長徐德義在會上表示，本港多年來缺乏醫生人手是不爭事實，預料在2030及2040年，分別欠缺逾1,600名及1,900名醫生。（資料圖片）

鄭松泰質疑根本性改變修例 徐德義：未有決定

熱血公民立法會議員鄭松泰關注，張宇人提出的修訂，將根本地改變原有修例，問及政府的方向為何，會否接納？徐德義回應時指，任何人提出的修訂都樂意聆聽，但稱難有即時決定。

醫學界陳沛然關注，食物及衞生局局長日後基於甚麼情況，可干預「特別註冊委員會」執行職能。食物及衞生局副秘書長關如璧表示，局長會以公眾利益作考慮，強調絕對無意影響委員會就認可醫學資格作出建議。她舉例指，若委員會長時間仍未定出資格名單，局長或會基於公眾利益發指令，希望委員會在指定時間內定資格名單。陳沛然質疑條例會影響專業自主，不能接受有關說法。

徐德義。（資料圖片）

民建聯蔣麗芸表示，現時醫管局醫生人手短缺，問及短缺的數目為何，「你太太問你攞家用買餸，究竟佢要拎幾多先夠，定喺你搵到幾多先畀到幾多佢呢？」她認為局方應訂方程式和標準。

徐德義稱，現時每1,000名市民有2名醫生，蔣麗芸再指，現時香港約14,000名醫生，只有45%在醫管局工作。徐德義表示，根據人力推算，因應人口年齡機構、人老齡化等因素，2030年和2040年公立醫院將短缺880和960名醫生，強政府已為免執業試引入非本地培訓港人醫生修例、挽留人材等方面增加醫生人手。