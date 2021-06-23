教師買《蘋果》回校派同事　楊潤雄：不得政治宣傳　信學校能處理

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-23 12:18

日前有小學教師買《蘋果日報》回校派予其他老師，被校方暫停課堂，民建聯議員何俊賢今早（23日）在立法會大會時質詢形容，學校內有不少老師有「無症狀的政治病毒」，問當局如何識別。 教育局局長楊潤雄不評論個別個案，但稱當局立場清晰，在校內不得進行政治宣傳，當局會就個別個案向學校跟進，目前認為學校能夠處理相關問題。

新入職教師需參加內地學習團 新學年舉行

楊潤雄在立法會回應張宇人的質詢指，教師被取消註冊可以很多原因，當局在2019及2020年分別取消了6名及7名教師的註冊，涉及不同問題，包括與學生有不當關係等。他強調培訓教師是教育局的工作，當局有加強對教師在國情、國安法方面的培訓，新推行的工作包括教師核心培訓課程，亦有向校長開辦國安法課程，由專業法律人士教授。他又指，當局原擬在2021年向新入職教師推出4天內地學習團，已就2020至2021學年的安排與內地討論，只是因應疫情，會延至2021-2022學年舉行。

張宇人聽後質疑，不少教師並非新入職或打算升職，問當局會否安排教師每幾年參與國情相關的進修課程。楊潤雄回應指，所有教師每3年有專業培訓，而今年除了特別針對之外，亦會在教師的150小時專業培訓內，抽出部分時間作相關安排。他解釋，以往當局讓教師較彈性選擇課程內容，現在則由教育局安排國情、國家教育發展等課程，之後有關培訓會一直進步；同時，現時的課程改革及公民科有不同接觸、學習的機會。

工聯會黃國健問當局會否考慮安排受譴責的教師強制接受課程，作為補救或懲罰措施。楊潤雄指，培訓是改善教師的方法之一，但並非唯一方法，學校日常管理、監察表現均要作適當跟進，強調目標是監察教師未來表現，肯定不會再犯。

教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

楊潤雄：測驗考核老師國情未必最合適

經民聯張華峰問及，當局能否以考核方式，確保教師有傳授有關國家的教育。楊回應指，測驗及評核可以是辦法，但如果希望教師內化，實際工作較回答問題更深，而部分課程可能適合回答問題，但亦有適合以討論方式跟進，相信願意報讀課程的教師都是有心者。

工聯會郭偉强指，社會有意見擔憂單靠學校負責執行跟進有問題的教師，未必做好相關工作。楊潤雄回應指，明白議員擔心個別不好的老師會做一些不好的工作，但相信大部分老師並非如此。他指，學校應緊密及恆常地監察有關教師，局會方密切跟進，強調會勸籲教師是希望他們改過，並非完全失去信心。



自由黨主席張宇人問及，當局會否向教師推出國情培訓、現職教師及準教師到內地接受國情培訓，又問被取消註冊的教師，會否規定須完成當局提供關於國情等培訓，其申請才獲考慮。



楊潤雄指，當局已推出新措施加強教師、校長對國情及國安法的認識，曾因涉及操守、行為等問題被撤銷資格的教師若重新申請教籍，當局會小心考慮，三年內不考慮重新申請，不過他強調教師甚少重新申請，當局亦不會輕易接受，不會單憑接受某些培訓而開放資格；同時由於申請者已不是教師，所以教育局的課程，一般不會開放給有關人士。