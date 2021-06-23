人口普查今起進行　九成居民只需填短問卷　可網上填寫減接觸

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-23 17:25

新冠肺炎疫情之下，政府於今日起進行大型人口普查，如何部署令人關注。政府統計處舉行記者會，公布2021年人口普查的詳情。統計處處長陳萃如、政府統計處助理處長周錦添和高級統計師余司帆出席。

政府將於2021年6月23日至8月4日進行人口普查。（政府網頁截圖）

人口普查第一階段因今日起至7月17日進行，第二階段為7月18日至8月4日。

全港約九成住戶只需要填寫簡單問卷，而餘下一成就需要填寫較長細問卷。政府將會以紫色信封寄出問卷通知信，短問卷填寫時間預計少於10分鐘，長問卷則可能需要30分鐘。住戶可以分階段填寫網上問卷，如同一時間有太多人填寫，則會設有一間「等候室」，讓市民知道大約要等候多久。

首階段可網上、電話、紙本回答問卷

收到通知信之後，住戶可以網上填寫問卷，或在上午9時至晚上10時半致電182021以電話答問卷，而短問卷住戶亦可以填妥通知信中的紙本問卷並寄回，以減少疫情下人與人的接觸。至於一些沒有獨立郵政地址，或第一階段未回應的住戶，則會在第二階段派出統計員家訪。

政府會派出統計員到工廈劏房進行調查，至於移民外地的家庭，住屋單位可能沒有人收信，政府將會派出統計員實地視察該單位是否還有人居住。

新增「需要照顧的長者」項目 分析地區長者服務

今次問卷調查將會新增一項「需要照顧的長者」，政府收集長者居民數據，以分析、規劃地區長者設施與服務。

如對人口普查和問卷有任何問題，以及希望確認統計員身份，住戶均可以致電182021查詢。政府統計處不會以電郵、短訊等方式查詢資料，亦不會問銀行帳戶號碼等敏感資料，市民應提防以人口普查為藉口的騙案。但如果市民填寫的資料或有錯漏，統計處會致電跟進，來電顯示亦為182021。

統計處提醒，如不回答人口普查，或故意提供虛假資料，均屬違法。

對上一次大型人口普查為2011年，當時總支出為5.2億元，而今次總支出預計為9.5億元。而今次人口普查人手約7,000人，統計處指並不清楚有多少人因為要宣誓而放棄工作，指邀請加入後放棄的比例與前幾年差不多，而人手減少的原因主要是今次調查多在網上進行，形式轉變所致。