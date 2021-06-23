人口普查2021｜統計處：收集數據不會移交　包括查案查稅

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-23 19:36

本港每隔十年舉行的人口普查今日（23日）展開，至8月4日，涵蓋全港人口。自社會事件後，部分市民對政府收集個人數據有所疑慮，但根據《普查及統計條例》，市民必須提供相關資料，如有人不填寫問卷或會被罰款，填寫虛假資料更可罰款5,000元及監禁6個月。 政府統計處處長陳萃如回應提問指，無論基於甚麼原因，所有收到信的市民都須提交問卷。陳萃如強調，根據經驗，過去多數人都會回答問卷，部份人雖然較遲回應，或有人擔心資料外洩，但經普查員解釋後都沒有問題。 她強調，統計處不會向未獲授權的機構提供資料，包括所有政府部門，「查案及稅務問題都不會提供」。翻查資料，《普查及統計條例》已列明毋須披露統計所得資料，披露者亦屬違法。

新冠疫情下，政府鼓勵網上填寫人口普查問卷，以減少面對面接觸。

電話查詢一律採用官方號碼182021



陳萃如在記者會表示，政府在制定項目時作了廣泛諮詢，題目包括教育、就業、住屋等資料。她指，因應香港人口高速高齡化，問卷增加了長者照顧服務需求，並將2016年中期人口統計時新增4個項目保留，包括閱讀、書寫語言能力。

當局鼓勵市民填寫網上問卷，以較環保的方式回應，並省卻在家中等候訪問員的時間。陳萃如強調，網上問卷將有一系列資訊科技保安措施，市民屆時可使用通知信二維碼進入網上問卷，而普查熱線則是「18 2021」。

陳萃如呼籲市民提防假冒統計員，指當局不會要求市民以短訊提交資料，亦不會問及股票戶口號碼、銀行帳戶號碼及身分證號碼等敏感資料，人口普查官方來電號碼亦是「18 2021」，而且號碼之前不會有「+」號，如有「+」者即是假冒電話。

對於提供資料的憂慮，陳萃如表示，收集得來的數據只會用作編制統計數據，而有關紙本樣本會在12個月內銷毀。她又指，網上問卷將核對問卷所得數據，如果填的答案有「唔夾」，例如15歲人士填報自己是大學生，會向填寫者作出提示。

人口普查數據有助香港規劃發展，而2021年普查新加入「需要照顧的長者」一項。

去年已派員到1200工廈尋找住戶 移民離港者毋須回答

本港近年不少住戶入住工廈劏房，陳萃如指，處方去年已派員到1,200間工廈更新住戶資料，之後會再派員到訪。至於移民方面，她表示如果全家已離開香港的移民家庭，由於普查信會寄到屋宇單位，預料屆時將無人接收，普查第二階段派員到實地查看時，會了解單位有沒有人居住。如果家庭仍有部份成員留下，可代為作答。

至於因為疫情身處內地或外地人士，當回港後發現普查信，可致電處方補回問卷，即使普查期完結，處方亦會嘗試找回這些住戶，希望令數據更準確。今次普查少有地增設了600條熱線，供市民以電話方式進行訪問。

2021年人口普查6月23日起展開。（周禮希攝）

普查員需簽聲明擁護特區 拒聘比例與過去接近

今次是公職人員須宣誓後首次人口普查，獲聘普查員亦要簽署聲明擁護特區。陳萃如指，2011年獲有條件聘用又出席培訓，並獲任用的普查員為1.6萬人，今次則打算招聘約7,000人。她解釋，今次招聘人手減少，是因普查模式與以往很大變化，而且今次獲聘後不接受職位者，與過去接近。

陳萃如稱，當局沒有查詢不接受職位的獲聘者有何理由，故不知道有多少人是因為拒絕簽聲明而拒獲聘用。陳又指，今年因應疫情，處方希望幫助有需要人士，故今年除了聘請學生，亦有招聘在職人士。

主要開支方面，陳萃如表示開支主要用於個人酬金，佔開支約30%，另外亦有30%為人員招聘費用，20%用於資訊科技。