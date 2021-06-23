人口普查全港都要參與　一文看清八大注意事項　拒絕回答屬違法

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-23 19:35

2021年度人口普查今日起進行，全港市民都會收到通知書，需要在指定期限內作答。 對上一次大型人口普查已經是2011年，加上今年在疫情之下有新措施，相信市民未必熟悉普查過程。以下列出當中重點，冀市民留意。

1.首階段由即日起至7月17日進行，市民將於6月底收到紫色信件，分長問卷和短問卷，可以以三大方式作答：

A.填寫網上問卷

B.早上9時至晚上10時半致電182021電話回答問卷

C.填寫信中的紙本問卷並寄回（短問卷住戶適用）

統計處表示，希望市民填寫網上問卷，而不熟悉上網或無法上網人士，電話回答也很方便。

市民亦可以預約上門訪問。

新冠疫情下，政府鼓勵網上填寫人口普查問卷，以減少面對面接觸。

2.問卷長嗎？難填嗎？會問敏感資料嗎？

短問卷花費料少於10分鐘，長問卷則視乎家庭人數，3至4人家庭平均花約30分鐘，可以中途暫停分段填寫。

問卷分為6個範疇，包括人口資料（如出生年份）、教育水平、經濟情況（如住戶收入）、房屋情況（居住面積、租金、按揭等）、本地內部遷移情況（如5年前住哪裡）、以及住戶特徵（如與戶主關係）。

6大範疇共有46項數據，並不會問到身分證號碼、資產和銀行帳戶等敏感資料。

3.如首階段未收到信或未及回覆，會怎樣？

A.市民或因沒有明確郵寄地址而未收到邀請信，亦可能沒有在首階段完成問卷，相關個案將於第二階段處理。

B.第二階段由7月18日至8月4日進行，會派出統計員上門進行調查。

C.在調查期間暫不在港人士，可以主動聯絡統計處，約定在指定時間補回。

人口普查數據有助香港規劃發展，而2021年普查新加入「需要照顧的長者」一項。

4.如何分辨上門的統計員？

A.統計員佩戴2021年人口普查襟章，攜有2021年人口普查徽號的紅色文件袋，並帶備由統計處簽發的統計員身份證明書，印有統計員的姓名及編號。

B.市民應先致電182021核實統計員身份，才允許統計員入屋內訪問。

5.如何提防人口普查相關騙案？

A.如有跟進查詢，工作人員只會以電話號碼182021聯絡住戶。

B.人口普查不會以電郵、短訊或其他方式邀請進行，只會以通知書指定方式進行。

C.統計員會帶上指定襟章、文件袋及證件，可以致電182021核實身份。

D.人口調查不需要填寫銀行帳戶號碼等敏感資料。

政府推出人口普查宣傳片：

6.資料保密嗎？

A.蒐集到的資料會加密處理，所有資料只會用於編製統計數字，而問卷會於2022年6月22日或之前銷毁。

B.資料不會用於查案、查稅等。

7.已移民，怎麼辦？

A.全家已移民不用填問卷，調查員或會上門核實單位是否還有人居住。

B.如部份家人仍在單位內居住，按要求填寫相關資料即可。

8.罰則

A.根據法例，任何提定人士均有責任提供人口調查所需資料。

B.拒絕回答人口普查或故意填寫錯誤資料，均屬違法，填寫虛假資料最高罰款5,000元及入獄6個月。