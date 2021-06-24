鄭若驊：邀海外法官來港不限國籍　稱個人遭制裁微不足道

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-24 11:46

《港區國安法》實施近一年，律政司司長鄭若驊接受報章專訪時表示，香港社會已回復安全、理性和包容，本港司法制度亦穩固。現時香港海外法官多來自英國、澳洲等地，有立法會議員建議引入新加坡、馬來西亞法官，鄭若驍稱政府會從海外邀請非常任法官，沒有限定國籍，強調希望找世界知名、一流法官繼續保持司法水準。 美國在《國安法》落實後，制裁多名中港官員，包括特首林鄭月娥、鄭若驊等。鄭若驊稱中國絕對有權為香港《國安法》，任何國家都不應干預中國行使其主權。她認為，只有通過聯合國訂定的制裁才可成為合法制裁，其餘「單邊長臂」動作都是不合法的政治干預。 被問到制裁後生活有否不便，鄭若驊稱與全國人民的安全和國家利益發展相比，其個人利益是微不足道。

鄭若驊表示，國安法實施後，香港社會已回復安全、理性和包容，本港司法制度亦穩固。（資料圖片）

稱香港司法獨立一直無變

外界質疑《國安法》實施後會削弱香港司法獨立，鄭若驊指，香港司法獨立一直無變，基於《基本法》保障的建制，再由法官履行，能體現法官獨立、不受干預地按證據判案，以及作公開判詞。鄭若驊又引述英籍非常任法官岑耀信指，司法機構完全致力於維持司法獨立和法治，「別因為單一事件，例如某個人不來，就說我們的制度不好，我們的制度不是這麼脆弱。」

現時香港海外法官多來自英國、澳洲等地，有立法會議員建議引入新加坡、馬來西亞法官，鄭若驍稱政府會從海外邀請非常任法官，沒有限定國籍，強調希望找世界知名、一流法官繼續保持司法水準。

對於應否禁申請人自選律師，鄭若驊稱若使用法援，在涉及公帑情況下，應該要思考是否有這個需要。（資料圖片）

法援申請人現可自選律師 鄭若驊指應思考是否有需要

建制派近日批評法援案集中分配給部分律師，質疑法援遭濫用。鄭若驊稱機制對香港法治根基非常重要，所有法援都應體現提供司法協助的目標。對於應否禁申請人自選律師，鄭若驊稱若使用法援，在涉及公帑情況下，應該要思考是否有這個需要。她強調法援名冊上的律師應具一定經驗，「如果行『輪候制』，輪到一個律師是缺乏同類案件經驗，換下一個可不可以呢？」

她又指若從被指派律師的角度去看，每次都指派同一人的話，其他人就沒機會，強調法援署需作整體考慮，如何在尊重申請人選擇權和確保公帑不被濫用中取得平衡。