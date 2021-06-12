研允律政人員可成資深大狀　鄭若驊：符合選賢任能　貢獻應獲肯定

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-12 14:19

律政司司長鄭若驊擬修改法例，允許律政司工作的律政人員（legal officer），有資格獲委任為資深大律師，現時正諮詢業界意見。 鄭若驊今（12日）在網誌上再解釋，有關建議不會改變有關資深大律師的才幹和經驗的資格，符合「選賢任能」的原則。她又強調，建議可讓表現傑出的律政人員獲得司法及法律界肯定，符合公眾利益。

鄭若驊在網誌上表示，按《法律執業者條例》第31(A)條，資深大律師委任的準則包括：（一）足夠能力及聲望，對法律有足夠的認識；（二）具有所需的經驗；及（三）執業為訟辯人。而律政人員職能與私人執業不同，在政府工作的律政人員，不論是律師或大律師，均享有出庭發言權，可以在所有級別的法院發言，而律政人員的工作，包括法律相關事務與訟務。換言之，本身沒有在香港獲認許為大律師的律政人員，也同樣履行訟辯工作。

鄭若驊認為，若他們符合《法律執業者條例》第31(A)條的準則，司法及法律界應該一視同仁肯定他們的能力，讓他們可獲委任為資深大律師。

認為表現傑出者應獲肯定 離職後銜頭將不適用

她又提到，相關建議有助鼓勵肩負重要公共職能的律政人員人才，讓表現傑出的律政人員獲得司法及法律界肯定，符合公眾利益。

對於律政人員離任後的安排，鄭若驊稱，律政司建議在新制度下獲委任為資深大律師的律政人員，在離任政府後，其資深大律師頭銜將不再適用。至於私人執業的安排，律政司尊重法律業界的自我監管機制，由相關團體按既定的程序和規例處理。