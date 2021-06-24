窺淫罪立法｜保安局提修訂　涵蓋「移花接木」　狂徒製淫照將違法

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-24 17:44

政府早前向立法會提交《2021年刑事罪行（修訂）條例》草案，就「窺淫罪」立法。保安局向法案委員會提交文件，建議擴闊「私密影像」的定義，以涵蓋「移花接木」影像，當局將就此提出修正案，意味日後發布「移花接木」的私密影像將會違法。

保安局指對事主傷害不少於真實私密影像

保安局在文件中表示，公眾意見認為應在《條例草案》涵蓋「移花接木」影像，即是將某人的臉部移至色情照片的情況，局方稱理解隨着科技發展，愈來愈容易偽造非常像真的私密影像，對事主的傷害並不少於發放真實的私密影像。

局方又指，「移花接木」影像涵蓋在刑事罪行中在海外可法管轄區，仍屬較新的做法，在考慮是否將「移花接木」影像涵蓋在刑事罪行時，須顧及能否有清晰明確的定義，以及會否太過嚴苛，令沒有犯罪意圖的人誤墮法網。

保安局指出， 經仔細考慮後，建議參考新加坡的刑法典第375BE（5）條有關私密影像的定義，在原本《條例草案》第159AA條私密影像的定義上，加入條文涵蓋「被修改以顯示某名個人私密部位的影像，或顯示其進行私密作為的影像，除非合理的人並不認為該被修改的影像描述該名個人。」局方又指，新加入的部分會讓第159AAE條「未經同意下發布或威脅發布私密影像」的罪行適用於經修改或移花接木的私密影像，以保護受害人，同時採用「合理的人」此客觀測試以取得平衡，剔除明顯並非描述受害人的影像，清晰界定罪行範圍。保安局將稍後向委員會提供修正案草稿。