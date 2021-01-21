窺淫罪立法｜團體指威脅發放私密影像普遍　新修例未涵蓋存漏洞

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-21 23:15

保安局早前公布《有關引入窺淫、私密窺視、未經同意下拍攝私密處及相關罪行的建議的諮詢文件》，政府接納法律改革委員會建議，擬訂立6項有關新刑事罪行，建議最高刑罰為監禁3年或5年。 明愛朗天計劃訪問涉偷拍的服務使用者，發現他們沒有意識到偷拍女性是侵犯私隱的問題，他們不明白自己為何有此行為，也會和受害者一樣感到惶恐，不知會否被人認出曾犯罪。關注婦女性暴力協會總幹事王秀容表示，遭偷拍的受害人感到的恐懼和傷害無止境，涉及威脅發放私密影像情況普遍，惟目前擬訂立罪行未有涵蓋，存在漏洞。

有團體指威脅發放私密影像普遍，指當局擬訂的６項新罪行不包括，是一個漏洞。（陳家怡攝）

明愛朗天計劃自前年起展開研究，和29名涉偷拍的服務使用者進行深入訪談，發現他們差不多全部有慣性視角，對女性身體產生慾望，沒有意識到偷拍女性是侵犯私隱和不尊重女性的問題。

社會學及社會政策副教授陳效能指，他們不明白自己為何有此行為，不意識到自己會令偷拍情況蔓延。相關網絡影片盛行，加上狗仔隊文化，他們對於眼睛被吸引和被偷拍行為之間界線模糊，想透過刺激的偷拍過程挑戰道德界線，在刻板生活下宣洩壓力。

專家：偷拍者亦會感困擾

陳效能表示，他們也會和受害者一樣感到惶恐，日常生活中不知會否被人認出曾偷拍。有服務使用者稱，經常看類似影片，社會風氣令他覺得偷拍沒有大不了，很多人做，變相暗地認同價值觀。事後才發現偷拍是問題，而且偷拍習慣對他做成困擾，難以尋求適當協助。陳效能指出，除了加重相關刑罰，亦要配合公眾教育，讓人了解其成因和影響，提供有效適當輔導更生服務。

關注婦女性暴力協會總幹事王秀容表示，偷拍對女性的傷害是持續性，影像可以分享傳閱散佈。（陳家怡攝）

性暴力受害最怕片段在網絡傳閱

關注婦女性暴力協會總幹事王秀容表示，偷拍對女性的傷害是持續性，影像可以分享傳閱散佈。令受害人長期憤怒和不安。她引述指，有被強暴的受害人遭施暴者要脅，若她不滿足對方要求，就會將其性愛影片上載互聯網。受害人示自己生活在惶恐之中、不敢出街，更形容若對方傳閱影片，「和在當街大眾強姦我有何分別？」

受害人會因此覺得恐懼和傷害無止境，認為已被對方摧毀自己人生，會不斷在網上搜索有否自己影片，擔心影片5年後都會在網絡上被分享，一度患上創傷後遺症，甚至有自殺念頭。

王秀容指，相關求助有上升趨勢，因為網上影像難以移除，令受害人感到困擾。她又指，威脅發放私密影像現象普遍，惟政府目前擬訂立的罪行未有涵蓋，是一個漏洞，促請當局就其立法。她認為，應透過公眾教育和訂立法例，停止社會指責受害人風氣。

明愛朗天計劃社工彭鳳儀認為，新罪行推動以性自主、無分性別、保護兒童及精神缺損人士等作改革基礎，原則明確，但條文未及清晰明細，闡釋不夠清楚，例如保安局建議的「私密窺視罪」對「合理期望能提供私隱」未有界定，「法定免責條款」未有詳細列明等。她亦反對將「查核機制」擴展至已失時效的定罪紀錄，認為會令觸犯較輕微性罪行的人士製造刺青式刑罰，難以更生改過，建議查核機制按性罪行的嚴重程度和性質分流，非一刀切將所有落入查核機制。她表示，政府應從根源打擊偷拍問題，向公眾教育和加強宣傳，而非只是提高刑罰。