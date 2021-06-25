撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-25 16:12

政府今日（25日）再出現高層人事變動，張建宗離任政務司司長，由原保安局局長李家超接替；鄧炳強由警務處處長晉升為保安局局長，原副處長蕭澤頤接任「一哥」。 現年70歲的張建宗，在政府任職已49年，是任職香港政府時間最長的一位，打破歷來紀錄。以工作狂見稱的張建宗，曾形容自己是「一隻牛」，不曾放病假、大假，自言有工返「一打呔就興奮」。他主理勞工政策期間，在勞工界獲得不錯口碑，被認為是位「好好先生」、「淋善」的官員。 不過張建宗離開勞福政策範疇後，擔任政務司司長期間被指無所作為，多次傳出特首林鄭月娥想撤換他。2019年元朗7.21襲擊後，張建宗為平息民憤，一度表示願就處理手法向市民道歉，但即時引起警察反彈，被叫「退位讓賢」，個人威信盡失。

▼張建宗告別官場前見記者 表現感觸▼

主理勞工事務獲勞工界讚賞 形象「大好人」

張建宗於1972年7月加入政府，任職新聞主任，1979年9月轉職政務職系，2004年9月晉升首長級甲一級政務官。他曾於多個政策局及部門服務，包括前財政科、民政署、前政務總署、前總督府、前貿易署等。他在1999年1月出任勞工處處長，2000年6月出任教育署署長，2002年7月出任經濟發展及勞工局常任秘書長（勞工）。

在2007年擔任常秘時，張建宗本已屆退休年齡，但由於其作風和善，不少工會中人希望他留任，工聯會陳婉嫻更為此在立法會答問大會上詢問時任特首曾蔭權。

2007年6月，張建宗獲曾蔭權提名為勞工及福利局局長，任內推動長者2元乘車優惠、最低工資；2012年6月，張建宗獲梁振英邀請留任；2017年初，因應林鄭月娥辭任政務司司長參選特首，由「官齡」最深的張建宗頂上，政圈亦有猜測指任命或屬「過渡性質」。林鄭月娥當選特首後，政圈一度有傳她想換走張建宗，但據報多名「理想人選」皆無意接任，最終三司原班過渡。

青年時代的張建宗也是一位工作狂。（友‧導向 Life Buddies HK 圖片）

多年不放假 屬官員「樓王」

張建宗曾在多個訪問中，形容自己是工作狂，「一打呔就興奮」，連病假都沒有放過，又指2007年出任問責局長脫離公務員隊伍時，有280天假期要清掉，換來的補薪足以購買一間丁屋。

或許因為張建宗長年專注工作，平日沒太多特別開銷，對物業投資亦別有心得。根據行政會議個人利益申報，張建宗離任前在香港持有9項物業，多於一眾問責官員。

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政務司與特首互動微妙 張建宗無份統籌「大project」

跟另外兩名司長不同，政務司司長沒有專項負責的特別範疇。根據政府網頁，政務司司長統籌9個政策局，職能為「協助行政長官，督導他所指定的決策局的工作，並在確保政策制訂和實施的協調上擔任重要角色」，亦是與立法會內會的對口官員；一旦行政長官離港或休假，由政務司長署理其職務。

政務司長作為特區第二把手，位高權重，但亦要視乎與特首之間的關係與互動，此職位有少許類似總統制國家的「副總統」，可以強勢，亦可以「無權無勢」。林鄭月娥任政務司司長期間，曾主理多項重要政策，包括政改、人口和退休保障政策政策諮詢等，上任初期更因國民教育爭議頻頻現身解畫，被認為是最有實權的政務司長；某程度上，梁振英亦需依靠林鄭統領協調公務員，執行政策。

偏偏張建宗作風較為低調，政務體系出身、為官半世紀，是一名統籌民生政策的「通才」，為人和善，但不是一名強勢領袖。張建宗出任司長後，不時被批評「無為」，每周只埋首寫網誌，而去年疫情爆發以來，全民檢測、疫苗接種等「大project」，竟由公務員事務局局長聶德權統籌，而非張建宗負責，已多少反映林鄭月娥對張建宗的態度。

▼張建宗得罪警隊風波▼

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7.21欲平息民憤 反被警察叫退位

前年元朗7.21襲擊，有多項證據質疑警察未有及時阻止事件，又無即場拘捕持械白衣人，激起民憤。面對群情洶湧，張建宗7月26日見記者期間被問到是否願意道歉時，表示「絕對會」，願意就處理手法向公眾致歉。

然而，言論同日引起警察強烈反彈，大批警員匿名聯署譴責張建宗，警察員佐級協會甚至發信質疑張建宗若能力不足應「退位讓賢」。4大警察協會其後與張建宗會面要求解釋，最後表示「滿意」司長答覆後，風波才告平息。經此一役，張建宗威望盡失。

新冠疫情期間，張建宗亦偶有失言成輿論質疑對象，例如疫情初期被問到為何不要求到港旅客填寫健康申報表，他表示「填表人流增傳播風險」，被指邏輯不通；第三波疫情期間，政府一度禁止全日食肆堂食，張建宗竟稱可以「買飯盒返寫字樓食飯」，又反問「郊野公園食可不可以？」，被質疑過於離地。

曾有市民要求「為張建宗平反」

過去兩年本港政治環境變化極大，前年9月社區對話會中，有市民就7.21襲擊向林鄭月娥嘆道：「如果喺一間私人機構，員工做錯事，個上司幫我補鑊道歉，我唔忿氣，仲要打返俾個客鬧『個上司痴線，亂咁講嘢』，成何體統？如果我喺私人機構，已經第一個俾人炒咗喇！」希望林鄭為張建宗平反，林鄭當時無正面回應。

林鄭月娥今日回應記者提問時，否認是次高官人事變動是「問責」。作為修例主事官員的李家超，兩年前一度備受下台壓力，捱過後更取代張建宗出任政務司長，年屆七十的張建宗未能任成5年任期，黯然結束半世紀公僕生涯。他今早返回政總時，兩次強調自己身體健康，未知是否意有所指？