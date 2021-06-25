高官換人｜張建宗被免職　感觸宣讀離別感言：服務市民50年感榮幸

撰文： 彭焯煒 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-25 13:36

國務院今日（25日）公布，根據行政長官林鄭月娥提名和建議，國務院6月23日決定任命李家超為政務司司長，鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長，同時免去張建宗的政務司司長職務、李家超的保安局局長、鄧炳強的警務處處長職務。 擔任公僕近五十年的張建宗見記者，發表離任感言，場面感觸。他指自己在政府工作接近50年，由2017年起以來出任政務司司長4年半。他表示，能為市民服務50年，屬難得機會，亦有莫大滿足感及感到榮幸，特別是能夠在回歸後能為國家及特區效力，參與落實一國兩制這項香港重大基石的發展。

+ 20 + 20 + 20

「七一」前離任感唏噓？張建宗僅稱：多謝關心，我哋一齊建設香港

張建宗感謝中央政府、各任特首對其信任與支持，又感謝政府同事、議員、社會各界對他的支持及諒解，並由衷感謝家人默默支持、鼓勵和諒解，為其工作帶來源源不絕的動力。張建宗表示，未來樂意通過不同機會繼續服務社會、貢獻國家，謹祝願香港長期繁榮穩定，長治久安，香港市民身心康泰。

被問到未能以政務司司長身份渡過今天的「七一」，會否感到唏噓。張建宗僅稱：「多謝關心，我哋一齊建設香港。」其後轉身離開。

林鄭祝張建宗離任後生活愉快

林鄭發稿指，張建宗盡心盡力服務香港社會和政府接近五十年，對他所作的寶貴貢獻表示衷心感謝，並祝願他離任後生活愉快。

自言「好精神」 並非退休

張建宗今早主動回應健康欠佳傳聞，指有關報道不是事實，「事實上我做咗政務司司長四年半，完全無放病假，亦無放過大假，過去我亦做咗十年勞福局長，十年嚟我都無放病假，亦無放大假，我係全心全意工作，亦都係好精神，你睇我精神飽滿。」

張建宗亦談及未來去向，稱自己不是退休，強調將不斷增值自己、裝備自己，透露將不會留在特區政府架構，但並非退休，希望有機會繼續服務社會、服務香港、貢獻國家。

張建宗於1972年7月加入政府，任職新聞主任，1979年9月轉職政務職系，2004年9月晉升首長級甲一級政務官。他曾於多個政策局及部門服務，包括前財政科、前民政署、前政務總署、前總督府、前工業署、前貿易署、前財政司辦公室、司法機構及中央政策組。他在1999年1月出任勞工處處長，2000年6月出任教育署署長，2002年7月出任經濟發展及勞工局常任秘書長。他在2007年7月至2017年1月期間出任勞工及福利局局長。