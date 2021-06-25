高官換人｜張建宗被撤換　林鄭否認問責：再有人事變動機會不大

撰文： 吳倬安 彭焯煒 林劍 最後更新日期： 2021-06-25 12:55

國務院任命李家超為政務司司長，鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長，同時免去張建宗的政務司司長職務。 特首林鄭月娥聯同3名官員在政府總部見記者，她感謝中央信任和支持，又稱讚張建宗服務政府半世紀，勞心勞力，祝他身體健康。 新任政務司長李家超表示，對獲中央任命感到光榮，他會全力支持特首施政，又指香港實施國安法後，已由亂變治，未來會落實好經濟民生措施，打好抗疫戰。

【12:30】有外媒問到，任命新官員是否將政府的工作焦點，由過往集中民在生經濟事務，變為維護國安。林鄭指，李家超已表示其工作任務和目標，強調新任命不會改變政務司司長的角色和定位，又指新任司長將協調不同政策局，在不同政策範疇支援特首施政，支持特首打抗疫戰。

林鄭指，官員縱使來自不同專業，也不會代表他們只會做其專業背景的工作，她指自己曾任發展局局長、政務司司長，如今擔任特首，工作不只向香港負責，也向中央負責，相信新任命官員以承擔、正直等態度服務香港社會，做到最好。

李家超獲林鄭月娥提名為政務司長。（梁鵬威攝）

李家超比聶德權優勝？ 林鄭：無謂猜度

【12:14】有記者關注，李家超有何方面較聶德權，更為適合出任政務司司長？林鄭回應指是用人唯才，無謂猜度哪位官員較為適合，不應比較各官員，強調每次官員任命對中央及特首來說，都是以最佳人選作考慮。

至於她願景的「美麗新香港」，林鄭說她願景的香港是要準確貫徹落實一國兩制，以一國為本及善用兩制，高度開放型經濟的香港，維護市民應有權益和自由，但法治精神包括違法必究，政府必定會根據國安法採取行動。

林鄭：再換人機會不大

【12:09】有記者問到，今次換走一名司長級官員，張建宗已屆退休年紀，是否有問責意味，將一個「將死之人」作代罪羔羊，為政府4年的施政失誤「埋單」。林鄭指，難以具體回答，每次人事任命都不會評價離任、就任者，對於每一位離任的官員，都對其盡心盡力表示感謝，祝福他們離任後有新里程，不存在問責意味。

至於有沒有再打算換人，包括「回港易」風波主角陳肇始會否問責、會否再爭取公務員事務局局長聶德權升職，幫好自己「跑好馬仔」，林鄭同樣沒有正面回應，但指距離現屆政府任滿只剩一年，來屆行政長官明年3月27日就會選出，相信沒什麼可能到時候再換官員。未來6至9個月內，雖然不能百分百保證，但可以說再有人事變動的機會不大，當然這也要視乎官員自身的意願。

張建宗離任政務司長。（梁鵬威攝）

李家超欠其他政策範疇經驗 林鄭：要對他公道一點

【11:59】有記者以英語提問，李家超自70年代加入警隊，大部分時間只做過紀律部隊、保安相關工作，與唐英年性質不同，是否能直接比較。林鄭指，政治任命是視乎領導力、對香港的承擔等因素，如果有多個政策範疇經驗的確可能對政務司工作有幫助，但這也不是一定必要，要對李家超公道一點，他在政府工作40年，在保安局任職多年，所以不會說只做過保安局就一定經驗有限，有信心他會好好表現。

至於是次任命與《基本法》第23條立法的關係，林鄭指兩者沒有關係，但23條是《基本法》的憲制要求，而現時的國安法仍有部分未有包含，全面的立法工作仍未完成。

林鄭：不計較政務司是否來自警隊 背景接近無可厚非

【11:53】林鄭指特政區府推行問責制，特首無政黨背景，與外國政黨輪替不同，他希望新班子在未來一年的工作，令下屆政府有更好的基礎，即使任期只剩一年，也不左右人事變動。

被問到任命是否意味「警察治港」，林鄭稱難以避免社會出現揣測，指曾國衞去年出任政制及內地事務局局長時，也有同樣揣測，又指過往的政務司司長中，有商人背景的唐英年也出任過，強調特首政府用人唯才，不會計較有關人選是否來自警隊、政府內或政府外。她又指，李家超長期在政府工作，長達40年，亦在問責團隊擔任過重要位置，希望社會不要有不必要聯想和揣測。

林鄭強調，不會因主事官員的專業背景，改變香港法治社會、自由經濟的根本性質，指在用人唯才的情況下，「如果可以用嘅人來自比較接近嘅背景，都係無可厚非」，相信新任命官員可發揮所長，推動政府施政。

▼3名新任命官員▼

蕭澤頤：確保3場選舉及回歸25周年安全進行

【11:46】新任警隊「一哥」蕭澤頤表示，對接任處長感到很榮幸，感謝行政長官提名及國務院的委任，過去兩年香港警隊面對前所未有挑戰，感謝鄧炳強以往的帶領、同事克服一個個挑戰，令香港回復穩定；同事的家人支持、市民的鼓勵也很重要。

他指，將和歷任處長一樣帶領警隊，忠誠勇毅，心繫社會，保障市民生活安定，專業地處理工作，讓市民明白警隊是心繫社會的專業隊伍。他又提到，來年有一連串選舉、香港回歸25周年，確保所有重要活動可在安全穩定的環境下進行。

鄧炳強：打擊本土恐怖主義及外國勢力



【11:45】新任保安局長鄧炳強表示，榮幸得到國務院及特首信任，並委任他出任保安局局長，又指守護香港是他畢生志願，未來會與各紀律部隊攜手合作，便利人流物流進出，出入境政策、在囚人士更新、有能力處理突發事件，及反恐及國安工作。

他表示，未來一年將舉行三場選舉，亦有回歸25周年的活動，將聯同各紀律部隊確保上述活動安全舉行，並會防止及打擊本土恐怖主義及外國勢力試圖在港的活動。

新任政務司司長李家超（左二），保安局局長鄧炳強（右一）、警務處處長蕭澤頤（左一）。（梁鵬威攝）

李家超：獲委任感光榮 助特首打好抗疫戰

【11:44】李家超感謝林鄭提名，獲中央委任為司長感到好光榮，他會全力支持特首施政，按《基本法 》全面落實「一國兩制」，指特區在《國安法》由亂變治，選舉改制下結束混亂、破壞的篇章，開展建設、有效施政的新段章。

李家超強調，政府部門專業公正，全心為社會服務，根據2021世界競爭力年報，特區政府的政府效率排名世界第一，他會確保政府維持最高水平，積極統籌和協調跨局跨部門合作，並致力發展立法行政關係，維持良好溝通，既讓立法會監察政府，亦落實愛國者治港理念，令有效法律和政策制定和推行。他又指會支持特首打好抗疫戰，推動經濟發展，融入國家發展大局，令「一國兩制」行穩致遠，讓香港發展繁榮穩定。

林鄭：感謝張建宗勞心勞力貢獻



【11:35】林鄭月娥指，這是本屆政府自去年4月後，另一次主要官員任免，感謝中央的信任和支持。對於離任的張建宗，他已服務政府近半世紀，已出任3屆問責官員，一直勞心勞力，作重大貢獻，感謝他的工作，祝願他離任後身體健康、生活愉快。



林鄭指，雖說現屆政府只剩1年任期，但經過去2年嚴峻挑戰，中央主導和特區配合下，香港由亂轉治，也是時候砥礪前行，與各位新官員並肩作戰，相信他們也勇於擔當、迎難而上，將竭盡所能為大家貢獻。

【11:30】林鄭月娥聯同李家超、鄧炳強、蕭澤頤見記者。