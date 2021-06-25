高官換人｜李慧琼不同意變「警察政府」　葉劉：反映中央重國安

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-25 17:36

特首林鄭月娥問責班子事隔一年再換班，國務院今日（25日）任命李家超為政務司司長，鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長，同時免去張建宗的政務司司長職務。 民建聯對政府高層新任命表示歡迎，黨主席李慧琼認為，任命顯示中央和港府會利用未來一年時間，繼續努力帶領香港解決深層次矛盾，不同意日後會變成「警察政府」。 曾任保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀認為，今次任命反映中央重視國家安全，又指李家超在政府高層多年，相信他在轉換新角色後會有不同發揮，未來會慢慢擴闊視野。

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李慧琼表示，現時香港正由亂轉治，非常期望政府能繼續推動改革，不應停止計劃謀劃未來，在新格局下用好每分秒。她又期望，在李家超帶領下，疫情可以盡快清零並恢復通關，在土地供應等問題上加強跨局協調。

對於李家超或欠缺文職經驗，李慧琼認為，對方加入班子已很長時間，相信任命是考慮其總體表現，她有信心在內會事宜上能與對方合作愉快，又感謝張建宗過去為香港作出的努力。

李慧琼表示，現時香港正由亂轉治，非常期望政府能繼續推動改革，不應停止計劃謀劃未來，在新格局下用好每分秒。（彭焯煒攝）

麥美娟：李家超曾協助處理不良中介個案

工聯會亦支持及贊成有關任命，指李家超敢於承擔，希望他繼續作風，領導公務員繼續作貢獻。黃國健希望政府能盡快回應市民需求，新司長能盡快「埋位」作出貢獻。

麥美娟指，李家超任保安局局長期間曾協助處理不少不良中介個案，鄧炳強任警務處處長時亦與工聯會關係密切，工聯會將會約見新班子，向司長表達勞工訴求。

工聯會亦支持及贊成有關任命，指李家超敢於承擔，希望他繼續作風，領導公務員繼續作貢獻。黃國健希望政府能盡快回應市民需求，新司長能盡快「埋位」作出貢獻。（彭焯煒攝）

被問到香港會否成為「警察城市（Police State）」時，麥美娟回應指不認為「警察城市」有任何問題，指社會之前被暴力影響，相信國安法有助維持秩序，而李家超亦會與特首及其他官員合作，希望社會不應有偏見。黃國健則認為兩人在處理社會重大問題上有所貢獻，相信升任對本港一定有幫助。

葉劉淑儀說，自己與李家超認識已久，相信任命有助鞏固國家安全及維持香港穩定，及反映中央重視國家安全。（彭焯煒攝）

葉劉：李家超處理爭議事件難免衝擊民望

葉劉淑儀則說，自己與李家超認識已久，相信任命有助鞏固國家安全及維持香港穩定，及反映中央重視國家安全。

談及李家超民望長期處於低位，葉劉認為在處理爭議事件時民望難免會受到衝擊，相信中央在任命上有不同考慮。至於是次獲晉升的官員都是警隊出身，她指在回歸後，香港發生了很多挑戰國家主權的事件及騷亂，認為政府多擢升有保安背景的官員可以理解。

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，李家超於過去一段時間維護國家安全立場堅定，於修例風波期間亦頂住壓力，令香港由亂轉治，因此對中央任命李家超為政務司司長表示歡迎。他期望對方在新崗位繼續發揮領導才能，重視行政立法關係，仔細聆聽社會各界心聲，做好跨政策局的統籌協調工作。

對於鄧炳強升任保安局局長，林健鋒指鄧炳強於修例風波最熾熱之時接任警隊「一哥」，行動決策果斷，成功止暴制亂，協助香港回復社會秩序，市民生活回復正常，其工作表現值得肯定及支持。

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羅健熙：若不梳理市民不滿 無助提升政府認受性

民主黨主席羅健熙表示，不論誰擔任政務司司長，相信都會緊跟中央現時對港強硬管治的路線。他認為，新任官員若對香港市民現時的不滿繼續不作梳理，相信對提升政府的認受性及管治效率沒有任何幫助。

民主黨財經及金融政策發言人陳堡明表示，希望新政府團隊能夠為維持香港國際金融中心地位負起責任，避免動輒以國安法凍結公司全部資金，以免打擊投資信心。陳建議，政府在執行國安法的同時，在法庭有判決前，應允許公司維持有必須的營運開支。

政府最新架構圖。（香港01製圖）