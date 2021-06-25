高官換人｜李家超稱致力行政立法關係　鄧炳強：打擊外部勢力活動

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-25 15:57

政府今日（25日）公布高層人事變動，張建宗離任政務司司長，由原保安局局長李家超接替；鄧炳強由警務處處長晉升為保安局局長，原副處長蕭澤頤接任「一哥」。 李家超在記者會上表示，將做好有效施政、處理經濟民生政策，致力發展行政立法關係。任「一哥」不足兩年就再升職的鄧炳強，表示會打擊本土恐怖主義，以及「外部勢力利用香港代理人作危害香港和國家的行為」。

李家超：支持特首打好抗疫戰

李家超表示，感謝林鄭月娥提名，對獲中央委任為司長感到很光榮。他表明將全力支持行政長官施政，按《基本法》全面準確落實「一國兩制」，又指特區在《國安法》實施後由亂變治；落實「愛國者治港」、完善選舉制度，結束了混亂、破壞的時期，開展建設、有效施政的新篇章。

李家超強調，政府會努力做好有效施政、處理經濟民生政策，各部門專業公正，全心為社會服務。他引述《2021世界競爭力年報》，特區政府的政府效率排名世界第一，他會確保政府維持最高水平，積極統籌和協調跨局、跨部門合作，並致力發展行政立法關係，維持良好溝通，讓立法會既監察政府，亦落實「愛國者治港」理念，讓有效法律和政策得以制訂和推行。他又指，會支持特首打好抗疫戰，推動經濟發展，讓香港發揮作為國際城市的優勢，融入國家發展大局，令「一國兩制」行穩致遠，讓香港發展繁榮穩定。

鄧炳強：確保選舉及回歸25周年活動安全舉行

鄧炳強表示，榮幸得到國務院及特首信任並委任出任保安局局長，指守護香港是其畢生志願，未來會與各紀律部隊攜手合作打擊罪案，便利人流物流進出，做好出入境管制工作、在囚人士更生、處理突發事件，以及反恐和國安工作等。

他表示，未來一年將舉行三場選舉，亦有回歸25周年的活動，將聯同各紀律部隊確保上述活動安全舉行，並會防止及打擊本土恐怖主義及「外部勢力利用香港代理人作危害香港和國家的行為」。

林鄭月娥為李家超（左二）、鄧炳強（右）、蕭澤頤（左）監誓。（政府新聞處）

蕭澤頤：續帶領警隊「忠誠勇毅」

新任警務處長蕭澤頤則指，對接任警務處處長感到很榮幸，感謝行政長官提名及國務院的委任。他指，過去兩年香港警隊面對前所未有挑戰，感謝鄧炳強以往的帶領、同事克服一個個挑戰，令香港回復穩定；同事的家人支持、市民的鼓勵對警隊也很重要。



他又指，將和歷任處長一樣帶領警隊，忠誠勇毅，心繫社會，保障市民生活安定，專業地處理工作，讓市民明白警隊是心繫社會的專業隊伍。他提到，來年有一連串選舉、香港回歸25周年，確保所有重要活動可在安全穩定的環境下進行。