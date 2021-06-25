林鄭鼓勵廣東社團分會登記選委會選民 　港力促國內外雙循環

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-25 18:30

今年是中國共產黨成立百年，廣東社團總會舉行「賀建黨百年 賀香港回歸」系列活動。特首林鄭月娥今日（25日）致辭時提到，香港在完善選舉制度後將有3場選舉，期望廣東社團總會積極參與，特別是鼓勵其分會登記為選委會選民。她又提到，國家在共產黨領導下達成不少成就，感謝國家將香港納入發展大局，未來將努力促進國內與國外的雙循環。 另外，廣東社團總會主席龔俊龍致辭時指，《蘋果日報》壽終正寢，被送進「歷史的垃圾堆」，又說黎智英入獄「大快人心」，如果沒有國安法，香港無法回歸由亂及治的局面，對國家「感恩」。

龔俊龍致辭時指，沒有中國共產黨就沒有新中國，指廣社聯要做好兩方面，做好黨史教育，帶頭引渡市民，進一步增強對中國共產黨的認同感，增強作為中國人的自豪感。

廣東社團聯會將設立10個分區會，龔俊龍指，他們未來將帶領各團體會員接觸全港各社區，為鄉親會員及全港市民服務，成為民間和政府之間，上情下達和下情上達的橋樑，並借10個分會平台開展與大灣區10個城市社區工作的交流。

林鄭：香港努力促進雙循環

林鄭月娥則表示，今年是中國共產黨建立百年，意義非凡，指中國已成為全球第二大經濟體，在民生、科技發展一日千里，近日又有航天科技有突破，指國家令民族夢繼續向前。

她指，香港回歸後有「一國兩制」，國家又推出政策鞏固香港國際金融中心地位，近年將香港納入國家發展大局，香港會努力促進國內國外雙循環，未來香港會在粵港澳大灣區中加強合作。