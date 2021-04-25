政圈風聲︱潮屬總會失落選委惹怨氣　東莞社團同嘆「患不均」

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-25 20:14

選舉改制方案出爐後，建制各方勢力磨拳擦掌，積極備戰9月舉行的選舉委員會選舉。根據草案，選委會第三界別新增佔60席的「同鄉社團」界別，廣東社團總會、福建社團聯會等大型社團悉數入選，惟有16萬會員、雲集政商界猛人的潮屬社團總會不在選委名單之列，觸發「潮人」不滿，總會高層早前更去信特首林鄭月娥反映。 不患寡而患不均，選委會「分餅仔」引發建制內部怨氣，據聞除了潮屬社團，由金利豐證券行政總裁朱李月華任主席的香港東莞社團總會，亦對總會「名落孫山」感到不是味兒。有社團中人坦言，總會過往出錢出力，力撐《國安法》和選舉改制，如今不在選委會名單之列，令人覺得被忽視。

陳永棋任首席會長：相信廣東社團會有較多席位

東莞社團總會於2014年成立，雲集「廣東幫」高層，首席會長為時任全國政協常委陳永棋；永遠榮譽會長包括全國政協常委譚錦球，現任主席為在財經界有「殼后」之稱、曾為香港女首富的朱李月華。



總會當時指，在港的莞籍鄉親超過80萬人，約佔香港人口總數的十分一，莞籍鄉親社團多達57個，各會會員合共多達25萬多人。



有社團中人坦言，東莞社團總會在選委名單榜上無名，令一眾莞籍人士感失望，指莞藉港人愛國愛港，為香港發展貢獻良多、出心出力，例如去年捐贈大批口罩及消毒用品；在多次大是大非問題上，亦登報、擺街站支持。

陳永棋接受《香港01》查詢時表示，選委會「同鄉社團」以省為單位，東莞是市，故未有納入，但他指東莞社團是廣東社團總會的團體會員，相信以廣東社團的規模，在此界別有較多議席。至於潮屬社團對分組組成大為不滿，陳永棋僅稱自己不是潮州人，無法評論。

指定省級及縣級社團為「入圍」標準

《香港01》早前已報道，潮屬社團對榜上無名大為不滿，總會主席陳振彬聯同監事會主席林建岳早前去信特首林鄭月娥及立法會議員，希望港府能妥善處理總會的合理訴求。不過，政府中人早明言難有改動，倘政府對潮屬總會「開綠燈」，很難向其他社團交代，強調今次是以省級及縣級社團作「入圍」標準。

選舉改制後，選委會權力大增，包括有權提名立法會參選人及選出40名選委會界別立法會議員，故建制各方勢力冀在選委會分一杯羹。據悉，不少前政協委員退任後，失去選委

資格，近日紛與香港友好協進會積極溝通，爭取循不同途徑續任選委。

+ 2 + 2 + 2