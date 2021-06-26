三團體申辦七一遊行　稱安排符合警方要求　冀獲發不反對通知書

撰文：陳綽嵐
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民間人權陣線早前被警方指涉嫌違反《社團條例》，故今年不會向警方申辦「七一」遊行，是18年來首次。天水連線聯同社民連及守護大嶼聯盟昨（26日）向警方申請承接舉辦七一遊行，今日與警方開會，商討遊行安排。
三團體代表會後見傳媒時表示，警方主要關心疫情及人流安排，他們認為在疫情、人流、糾察等安排上，都符合警方的要求，因此對獲批不反對通知書有合理期望。
守護大嶼聯盟召集人謝世傑指，是次遊行與過去民陣主辦的路線相同，由維園遊行至中區政府合署，目標人數為一萬人，將安排約一百名糾察，確保參加者保持適當社交距離，大會亦會提供大量的防疫裝備，保障市民的安全及健康。
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謝世傑表示，三個團體籌劃本次遊行時，在防疫及不同問題上亦有適合及妥善安排，亦會呼籲參加者保持距離，如果人流太多會以流水式進行活動，避免大量人群聚集在同一位置，相信可以符合警方要求。
謝世傑又說，今次七一遊行的訴求為捍衛民間社會的發聲權、要求停止政治打壓，以及釋放政治犯。他指現階段無法預計商討結果，希望盡快收到警方通知，強調如果警方發出反對通知書，一定會上訴。他相信，如果遊行獲批，市民會把握機會表達意見。