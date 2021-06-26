三團體申辦七一遊行　稱安排符合警方要求　冀獲發不反對通知書

民間人權陣線早前被警方指涉嫌違反《社團條例》，故今年不會向警方申辦「七一」遊行，是18年來首次。天水連線聯同社民連及守護大嶼聯盟昨（26日）向警方申請承接舉辦七一遊行，今日與警方開會，商討遊行安排。

三團體代表會後見傳媒時表示，警方主要關心疫情及人流安排，他們認為在疫情、人流、糾察等安排上，都符合警方的要求，因此對獲批不反對通知書有合理期望。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑指，是次遊行與過去民陣主辦的路線相同，由維園遊行至中區政府合署，目標人數為一萬人，將安排約一百名糾察，確保參加者保持適當社交距離，大會亦會提供大量的防疫裝備，保障市民的安全及健康。