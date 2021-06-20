民陣今年不申辦七一遊行　18年來首次　臨時召集人：政治上不可行

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-20 15:22

民間人權陣線早前被警方指涉嫌違反《社團條例》，加上召集人陳皓桓因前年「10.1」遊行案被判入獄，令民陣遭受重創。民陣臨時召集人鍾松輝今天（20日）接受《香港01》查詢時表示，警方已定性民陣為非法團體，加上行政及內部因素，故民陣今年不會向警方申辦「七一」遊行，是18年來首次。

鍾松輝（中）指，警方已定性民陣是一個無註冊團體，民陣已不可能再向警方申請舉辦任何活動。（資料圖片）

9月改選召集人 團體不更新資料等同退出

自2003年起，主張「和平、理性、非暴力」的民陣，每年均會舉辦「七一」大遊行，惟警方去年拒批不反對通知書，令「七一」遊行首次「斷纜」。

鍾松輝接受查詢解釋不申辦「七一」遊行的原因，指陳皓桓在入獄前，民陣秘書處只剩他一人，如今陳已入獄，民陣已沒有秘書處，形容自己只是看守召集人，故舉辦大型活動在行政上已不可行。

2019年七一遊行

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鍾松輝指，警方已定性民陣是一個無註冊團體，「講得正確啲，（警方）佢當我哋（民陣）係非法團體」，因此民陣已不可能再向警方申請舉辦任何活動，「無可能申請到任何嘢」，故根據政治因素及內部因素，故民陣今年不會向警方申辦「七一」遊行。至於未來會否再辦遊行，他稱要視乎日後的政治環境。

自言是「看守」召集人的鍾松輝說，自己有兩項任務，一是在8月通知成員團體更新資料，倘成員團體在9月份前未有更新資料，根據章程，將視有關團體退出民陣，二是在9月通知所有成員團體召開大會，選出下屆召集人及秘書處成員。