七一遊行｜社民連等3團體接手申辦　盼獲批合法遊行表達訴求

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-25 15:04

民陣今年首次不申請舉辦七一遊行，社民連、「天水連線」及「守護大嶼聯盟」3個團體決定「頂上」，今日（25日）向警方申請不反對通知書。「守護大嶼聯盟」謝世傑表示，今年七一遊行最重要的訴求是「堅守民間社會，堅拒政治打壓，釋放所有政治犯」。 社民連陳寶瑩希望有合法遊行，呼籲市民屆時「走出來」，又指疫情已緩和，政府開放寬室內限聚令，不認為警方有理由反對遊行。被問到有多大信心獲批遊行時，「天水連線」林進指，公眾看到近年遊行示威的申請情況，對今次成功獲批機會「心中有數」，但仍要堅守每一個機會。

謝世傑見記者指，七一遊行多年來已成為爭取民主平台、凝聚民間力量，無論民主、民生、環境等訴求都有表達，強調七一遊行是港人非常珍惜的事」，可惜民陣面對不同困難下無辦法申請，而他們作為民間組織，不能讓此事停下來，故決定申請。

他強調，港人多年來很多政治訴求都透過七一遊行表達，是香港重要傳統。

林進指，本港自2019年起有很多不同的政治打壓，「國安法後時期」更認為政治清算變本加厲，此時七一舉辦遊行更別具意義。（盧翊銘攝）

林進：申請證仍有人願冒風險走出來

林進稱，國安法後年代「政治清算」變本加厲，申請遊行是為了證明仍有一群人面對風險，仍願意走出來，又提到近日《蘋果日報》倒閉等事件，呼籲市民堅守真相，一旦他們取得不反對通知書，要一起走出來。

陳寶瑩強調認為希望有合法遊行，呼籲市民屆時「走出來」，又指疫情已緩和至開始放寬室內限聚令，不認為有理由反對遊行。（盧翊銘攝）

料警方疫情反對

陳寶瑩指，現時港人面對打壓，未來又有民主派區議員將被DQ，之後的「假選舉」民主派無法參與，強調七一可以凝聚力量，「人心不死」，民間會堅持下去，不會退縮，將消息傳播。

今次3個團體向警方申請不反對通知書，將申請七一當日2點在維園集合，3點出發遊行至政府總部，申請人數為1萬人。

陳寶瑩預料警方會以疫情為由阻撓，他們已準備好防疫措施，如要求遊行人士四一人組、派大量糾察確保1.5米距離，望將播疫風險減到最低。

2019年七一遊行