黎銘澤辭任區議員及新同盟　引《雷神3》對白暗示遠走他鄉

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-08 18:06

政圈盛傳曾參與民主派初選的新民主同盟區議員黎銘澤已經離開香港，身在英國。黎銘澤今午（8日）表示，決定不會參與區議員宣誓，將於月底辭去區議員一職，亦會退出新民主同盟。 在黎銘澤寫給他服務的街坊信中稱，港府連市民投白票的自由都想剝奪，表示「可能用腳和荷包投票，是我們剩餘自由的空間」，暗示移民是僅餘自由，並引用漫威超級英雄電影《雷神奇俠3：諸神黃昏》有關漂泊他鄉的對白鼓勵街坊，最後指自己「會放下議員身份，在不同的地方，繼續為香港人努力。」

黎銘澤以短訊方式回應有關決定，表示自己思考多時後，決定不會就區議員宣誓，並將於月底辭去西貢區議員一職，又在給將軍澳廣場和新寶城街坊的信函致歉，感謝他們五年多前投票令他當選該區區議員。

強調民主派宣誓意見不一 為港人及價值都應支持

黎澤銘批評，今次宣誓在每位民選區議員頸上架起一把刀，在未有法案前已表示有部份人將遭DQ，質疑目的旨在重演紅線無中生有，製造法律打壓異己，作政治檢控，他要挺身對此「說不」，但就不同的民主派區議員，他相信各人的思考有異，但認為只要為了香港人和我們所堅持的價值，都值得支持。

引《雷神3》對白勉勵港人面對飄泊歲月

黎銘澤在信中引用漫威超級英雄電影《雷神奇俠3：諸神黃昏》的對白勉勵街坊。電影中，主角雷神為了對付敵人，寧可催毀珍而重之的家鄉Asgard，並帶領族人展開漂泊他鄉的旅程，在感到迷惘之際，被亦師亦友的前輩鼓勵他：「Asgard Is Not A Place, It’s A People.」（聖域不是一個地方，而是這些聖域人。）

黎銘澤呼籲香港人要盡最大的努力，活出與生俱來的尊嚴和價值。他在文末表示，自己將放下議員身份，「在不同的地方，繼續為香港人努力」，暗示自己不在香港。