天主教堂辦新聞自由祈禱會　前《蘋果》副社長陳沛敏落淚領禱

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-26 23:26

新聞界近月經歷動盪，《蘋果日報》高層因涉嫌違反《港區國安法》被捕，公司資產被凍結，令有26年歷史的《蘋果日報》在短短一周內被迫停刊。 香港天主教正義和平委員會今晚（26日）在將軍澳聖安德肋堂舉行新聞自由祈禱會，過百人出席，包捨多名傳媒人。在《蘋果》案中獲准保釋的前《蘋果日報》副社長陳沛敏在場帶領祈禱，期間不禁落淚。 天主教香港教區輔理主教夏志誠表示，宗教自由不能獨善其身，當森林失火時，教會應關注整個森林的生態是否適合大家有尊嚴地生活，並呼籲大家要按道德和良知處事。

夏志誠：森林失火 宗教自由不能獨善其身

夏志誠指，根據無國界記者組織公布的「2021年世界新聞自由指數」，在全球180個國家及地區中，香港排名由2013年的59名，跌至今年的80名，屬第三類別，即新聞自由問題明顯。

他引述教宗方濟各所指，記者要按照真理及公義來工作，令傳媒成為建設而非破壞的工具；為帶來對話而非自說自話的工具；為確定方向而非失去方向；給予沒有聲音的人一把聲音，而非為聲音更大的人做傳聲筒。

他說，教會所享有的宗教自由並非單獨存在，「當森林失火時，教會要關注的不是場火有沒有燒到自己，更加應該關心的是整個森林的生態環境是否適合大家繼續生活，繼續有尊嚴地存在。」他呼籲大家要按道德和良知生活。

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梁旭明：港台《蘋果》近月情況令人痛心

嶺南大學文化研究系副教授梁旭明坦言對《蘋果日報》「又愛又恨」，指《蘋果》為其傳媒道德課提供很多例子，例如陳健康案等，以市場、銷量主導新聞報道，將新聞商品化，但同時令《蘋果》有能力供養起有質素的評論和偵查報道。

她稱，港台和《蘋果日報》近月遭遇的情況令人痛心，「唔知以後點教媒體」，沒想到大家認為屬於普世價值的新聞自由，現時會被當權者視為西方錯誤的價值。她認為，每一名市民也可以成為記者，擔當社會的眼睛和耳朵，搜集不同資訊，讓下一代知道何謂新聞自由。

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新聞工作者帶領祈禱 陳沛敏痛哭願在囚者平安

出席者在多名新聞工作者的帶領下，為香港的新聞自由、表達意見自由、新聞工作者、出版自由、在囚人士和社會祈禱。

當中前《蘋果日報》副社長陳沛敏帶領眾人為在囚人士祈禱不禁痛哭：「特別是因維護真理而身陷囹圄的人，包括新聞工作者，求主保守他們，是他們在背負十架的路上，有受苦的主基督相伴，能在主的平安中渡過難關，早日與家人團聚。」

有記者為新聞工作者祈禱，「上主，我們震驚，幾百個警察一再進入報館，高調拘捕報館負責人，拿走新聞資料，報館為員工安全而結業，這種事從未在香港發生，我們覺得徬徨，開始對這座城市感到陌生，求主助佑身處狂風暴雨中的新聞工作者。」