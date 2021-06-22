港台工會主席趙善恩傳已辭職　李百全上任後至少18名公僕離職

社會新聞
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香港電台人事變動潮未止。繼上周五（18日）港台即時解僱節目《瘋Show快活人》兩名主持曾志豪及貴花田（陳寶玲）後，有報道指，港台節目製作人員工會主席趙善恩，亦已在上周六（19日）離職。

《香港01》正就事件向香港電台查詢。

趙善恩表示，工會希望李百全可知行合一，尊重社會各界聲音 。（張浩維攝）

《明報》引消息報道，指香港電台文教組節目主任趙善恩，因其好書推介節目，被限制推介個別書刊，早前請辭，並於上周六（19日）辭職。

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香港電台廣播處長李百全自3月1日上任後，港台先後多名員工請辭，或不獲續約，包括電視部公共事務組總監王祿霞、《頭條新聞》監製廖慧玲、《香港故事》監製方曉山、助理廣播處長區麗雅、電台部助理廣播處長（電台及節目策劃）周國豐、節目主持人曾志豪及《瘋Show快活人》拍檔貴花田（陳寶玲）等；至於曾任《視點31》主持的利君雅亦在5月被港台告知不獲續約。

近3個月港台至少18名公務員離職

港台早前回覆傳媒查詢時透露，自3月至5月共18名公務員離職，當中9人辭職。

至於節目製作及安排，在李百全上任後亦有更改，包括港台在5月初起，陸續將Youtube頻道上的舊節目刪除，港台解釋是與港台官方網頁一貫做法看齊，即僅提供12個月節目重溫。

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