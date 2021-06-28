警方就七一遊行發出反對通知書　社民連等三團體提上訴

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-28 15:26

天水連線、社民連及守護大嶼聯盟早前申請於七月一日舉辦遊行。有報道指，警方已向團體發出反對通知書。有份入紙申請遊行的天水連線成員、元朗區議員林進接受查詢時表明會提出上訴。 三團體隨後發表聲明，對警方拒批遊行表示「極大不滿」，表明今天將向警方提上訴，盡力為港人爭取一個「無懼秋後算賬、害怕政治打壓」的合法遊行，讓市民在高壓和郁悶的政治低氣壓下發聲。

天水連線林進天水連線成員林進回應查詢指，他們準備上訴。（資料圖片／盧翊銘攝）

團體冀市民可藉合法遊行集體發聲

團體引述警方在反對通知書中指出，遊行違反599G章《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》，即使施加防疫條件，包括遊行時保持1.5米安全距離，並會安排糾察維持秩序，惟警方以「無助於維護公共秩序、公共安全及保護他人的權利」為由拒批。

團體指出，在與警方磋商中，一再強調遊行時會保持1.5米安全距離，並會安排糾察維持秩序，不會出現違反限聚令的情況，加上限聚令亦有豁免條款，認為在《人權法》下，政府本就有積極責任確保和平集會順利進行，在施加合理的防疫條件後，政府理應就七一遊行主動豁免限聚令的限制，重申市民的遊行權利和表達自由，在疫情期間也同樣重要，政府的責任是要保持兩者的平衡，而不是藉疫情限制和打壓民權。

民間人權陣線早前被警方指涉嫌違反《社團條例》，今年不向警方申辦「七一」遊行，是18年來首次。天水連線聯同社民連及守護大嶼聯盟早前（26日）向警方申請承接舉辦七一遊行，並已與警方開會商討遊行安排。

三團體代表當日會後向傳媒表示，警方主要關心疫情及人流安排，而他們認為在疫情、人流、糾察等安排上，都符合警方的要求，因此對獲批不反對通知書有合理期望。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑當日表示，如果警方發出反對通知書，一定會上訴。他相信，如果遊行獲批，市民會把握機會表達意見。

▼2019年七一遊行▼