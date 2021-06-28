區家麟接通知最後一晚主持《自由風》　哽咽別聽眾　港台：不評論

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-28 22:12

資深傳媒人、《香港電台》節目《自由風自由Phone》主持區家麟今（28日）在節目中表示，剛收到港台通知，指今天將會是他「最後一晚」主持《自由風自由Phone》，他在節目尾聲向聽眾道別，一度哽咽。《香港01》正就事件向區家麟查詢。 港台回覆查詢表示，不時檢討節目內容及人手安排，指《自由風自由Phone》最新人手安排，屬港台內部編輯事宜，不作個別評論。

區家麟在《港台》主持節目《自由風自由Phone》十一年，他今天在節目尾聲向聽眾告別。(梁鵬威攝)

強調一直「講事實、講道理」

區家麟在《港台》主持節目《自由風自由Phone》長達十一年，他今天在節目尾聲向聽眾告別，指剛才收到港台通知，告知他今天將會是「最後一晚」主持《自由風自由Phone》。

區表示，雖然每星期只是主持一、兩晚節目，但至今已主持節目十一年，已與聽眾建立了感情，形容今次離開是「一個段落的結束」。區強調，一直在節目中講事實、講道理，聆聽不同人的意見，又說在一年半前，新冠疫情開始爆發，他一直期望可脫下口罩為聽眾做節目，惟至今仍未能做到，便要告別港台。

節目評論員、新民黨前屯門區議員甘文鋒亦在節目中宣布，告別《自由風自由Phone》。

曾志豪、「貴花田」月中突遭解僱

區家麟1991年於中大新聞與傳播學院畢業，其後加入無綫電視新聞部擔任記者，2000年升任無線電視新聞及資訊部公共事務科監製，曾主持《新聞透視》，於2010年離開無綫新聞部，其後為不同機構撰寫評論及專欄文章，及於《香港電台》主持節目《自由風自由Phone》，現為香港中文大學新聞與傳播學院專業顧問。區家麟曾出版多本著作，包括《我的奇幻國情教育》、《傘聚》、《二十道陰影下的自由：香港新聞審查日常》，亦經常在網上評論時政，備受網民歡迎。

香港電台新任廣播處長李百全上任後，先後有多個節目被抽起。電台節目《瘋Show快活人》主持曾志豪及「貴花田」陳寶玲早前突然被解僱，無機會與聽眾正式說再見。

香港電台新任廣播處長李百全上任後，不少節目因受「整頓」而抽起已錄製的內容。（資料圖片 / 張浩維攝）

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王牌節目《五夜講場》系列被中止

另外，每逢周一至周五晚上十一時在《港台電視31》播出的節目《五夜講場》將會停止製作，主持《學人寸社科》的香港中文大學新聞與傳播學院客席講師梁啟智在社交網站指收到通知，原訂明日錄影節目《五夜講場》，惟「現在不用去了」，因節目被中止，他感謝製作團隊一直以來的努力，感謝一眾嘉賓主持的互相砥礪，感謝各位觀眾朋友的支持鼓勵。