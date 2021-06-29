政界觀建黨百年文藝演出　湯家驊：震撼不足表達那澎湃高漲情緒！

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-29 13:25

特首林鄭月娥與約60名香港政商界人士，昨日（28日）前往北京參加中國共產黨成立一百周年慶祝活動，一行人今日（29日）繼續第二天行程。 多名政界人士在社交網分享昨晚參與「偉大征程」文藝演出活動的感受。行政會議成員湯家驊表示，形容為「震撼」都不足以表達「澎湃高漲之情緒」，祝共產黨100歲生辰快樂。

李慧琼稱有「香港演員」演出

湯家驊表示：「剛從出席慶祝中國共產黨成立100周年文藝晚會回來。説壯觀實難以形容那波瀾壯闊的場面；言震撼又不足表達那澎湃高漲之情緒。只好説一句，祝（中國共產黨）100歲生辰快樂！」

民建聯主席李慧琼表示，是次文藝演出陣容非常龐大，估計參與人數超過一萬人，所有節目都非常精彩，相信經過長時間認真彩排和準備，又指當中還有「香港演員」演出，但沒有明言那是誰。由於大會不容許參加者攜帶手機進場，故沒有相關現場照片分享。不過「據了解，有關演出將於7月1日在電視播出，屆時大家可以收看認識百年黨史。」

她又指，今晚行程時間較趕急，車長為團員每人準備了一個小小的食物包，「很有心思，足見大會對行程的重視，以及對參加者的細心照顧。」

▼本港政商界赴京參與中共建黨百年活動▼

葉劉跟唱「沒有共產黨，那有新中國」

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀亦在Facebook分享，指出發前已做了4次核酸檢測，但到達北京機場後，所有成員均須馬上接受檢測，確保安全。她指檢測過程非常認真，工作人員亦提醒，採集鼻孔拭子樣本需要6至7秒，過程或會感到痛楚並流淚水，「期間果然有部分成員表示感到不適，更流下淚水！」成員入住酒店後，每天均需要量度體溫以作紀錄。

葉劉又指，昨晚參加了「偉大征程」文藝表演，形容黨慶節目精彩及壯觀，大家看得甚為投入，「我也跟著現場觀眾高唱了四至五次『沒有共產黨，那有新中國』。我深感這句話寓意深遠，沒有共產黨百年奮鬥，我國哪有今天輝煌成就？」