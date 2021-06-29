七一遊行上訴被駁回　委員會稱希望批准　惟不能承受疫情風險

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-29 20:40

天水連線、社民連及守護大嶼聯盟早前申請於七月一日舉辦遊行，獲警方發出反對通知書。三團體就警方決定提出上訴，今日下午（29日）與警方會面，其後會見傳媒。 公眾集會及遊行上訴委員會舉行聆訊，否決三個團體的上訴。

港島總區警司（行動）張志偉稱，警方根據風險評估，遊行屬人多聚集的活動，有理由相信遊行、集會不只增加傳染病毒風險，亦會為市民及大眾帶來健康威脅。（吳倬安攝）

公眾集會及遊行上訴委員會主席林溎峰宣布上訴被駁回，稱認同警方指公眾安全包括市民生命和健康，亦認同上訴人指有公眾集會、遊行的權利，委員會也支持港人在「一國兩制」的法律下行使權利，又指他們希望批准上訴，讓全世界知道香港有高度自治和自由，但香港不能承擔疫情的高風險，故駁回上訴。

社民連繼續擺街站 警方：不會容忍違法行為

上訴人謝世傑對遊行上訴被駁回表示非常遺憾，又指本身是次遊行的主題是「抵抗政治打壓」，惟現在遊行申請被駁回，他呼籲市民在「七一」穿上黑衣發聲。社民連副秘書長陳寶瑩表示，社民連一如以往會在「七一」升旗禮附近請願，亦會在銅鑼灣擺設街站，被問到會否擔心被捕，她指這個問題要問警方，指過往警方也未曾阻止他們在「七一」請願和擺街站。

港島總區警司（行動）張志偉稱，警方根據風險評估，遊行屬人多聚集的活動，有理由相信遊行、集會不只增加傳染病毒風險，亦會為市民及大眾帶來健康威脅，因應公共安全、秩序和維護他人自由及權利，禁止有關團體舉辦集會遊行。警方歡迎上訴委員會裁判，呼籲市民不要參與未經批准集結，亦不要以公告或其他方式宣傳已被禁的集會和遊行，強調警方不會容忍任何違法行為，警方會果斷執法。被問到警方在「七一」在部署多少警力，張志偉未有回應便離開。

社民連、天水連線及守護大嶼聯盟就警方反對七一遊行申請提出上訴。（吳倬安攝）

團體：會呼籲四人一隊及保持1.5米距離

上訴人謝世傑在聆訊中指出，過往七一遊行，不論參與人數多寡均是有序進行，又指「七一」遊行一直是人權和民主的重要體驗，從過往經驗而言，他們有足夠經驗處理整個遊行的流程和程序，市民亦有高質素表現，又指他們會呼籲參與者以四人一隊、保持1.5米距離，加上疫情已放緩，不少室內活動已放寬人數限制，演唱會可以繼續舉行，希望委員會按遊行的傳統、意義及防疫因素，批准遊行進行。

代表謝世傑的大律師鄒幸彤表示，《公安條例》僅規範公共安全、秩序，但並無賦權警務處處長處理公共衛生，又指在限聚令下，市民也擠在地鐵車卡、商場，反而遊行參與者分散在維園不同地方，對公共衞生的風險較低，又指根據英國報告，示威遊行是合法豁免和辯解，德國法院早前亦曾推翻禁止示威禁令，以色列上周亦舉行同志遊行，多達十萬人參與。

警方引述衞生署指變異病毒出現 群聚有風險

港島總區總督察（行動）林欣宜指，警務處在作出決定時，已向衞生署衛生防護中心感染控制處陳虹醫生索取意見，她引述陳虹指疫情仍嚴竣，近期出現變異病毒株，若有任何群眾集會或活動，將進一步帶來疫情惡化的風險，並增加大規模社區爆發的風險。林欣宜又指，主辦方並無安排措施為參與者探熱，未有強逼參與者使用安心出行，主辦方亦不了解維園的安心出行位置，質疑主辦方如何質疑參與者使用安心出行。林欣宜又指，主辦方指有7,000至1萬人參與，但根據公開資料估計，參與七一遊行的人數可多至幾萬至十多萬，質疑主辦方屆時如何維護四人一組。她強調，違反限聚令就等於違法，違法就等於破壞公共秩序，因此要求委員會維持反對遊行的決定。

+ 2 + 2 + 2

陳寶瑩在上訴聆訊展開前表示，七一是香港人長期以來表達意見和發聲的機會，不能輕易放棄，她認為她們有足夠證據成功申請遊行，惟仍遭警方反對，她指上訴旨在堅持保持尋求公義的機會，又指6月份發生很多不合理的事件，例如《蘋果》停刊、市民在家門貼口號也被指違反《國安法》，認為市民很需要一和平、合法的機會表達意見。

天水連線成員、元朗區議員林進表示，對上訴結果不敢抱太多期望，又指近期發生很多令人憤怒的事件，認為市民很需要遊行作為渠道發聲。

自2003年起舉辦七一遊行的民陣，今年因被警方定性為非法社團，不再申請七一遊行，是18年來首次。天水連線、社民連及守護大嶼聯盟接力舉辦七一遊行，惟遭警方發出不反對通知書，三團體其後提出上訴。

▼往年七一遊行▼