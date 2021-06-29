警拒批七一遊行　社民連、職工盟變陣擺街站　冀合法方式發聲

撰文： 吳倬安 周禮希 最後更新日期： 2021-06-29 15:14

社民連、天水連線及守護大嶼聯盟日前向警方申請舉辦「七一」遊行，惟警方以防疫理由拒批不反對通知書，三團體今天（29日）向公眾集會及遊行上訴委員會提上訴。外界關注，倘「七一」遊行上訴被拒批，民主派政黨或組織會否「變陣」，在各區擺街站。 聯工盟總幹事蒙兆達接受《香港01》查詢時表示，將於3至4個地區擺設街站，包括銅鑼灣、旺角，街站以「反對政治打壓」、「釋放政治犯」為主題，強調不會宣傳任何集會和遊行。社民連主席黃浩銘則指，該黨將在銅鑼灣一帶擺設2至4個街站，街站位置視乎警方會否「封區」再作調整。民主黨中人指，該黨經商議後，今年不會在「七一」當日擺街站。

▼往年七一遊行▼

+ 7 + 7 + 7

職工盟料於3至4區擺街站

職工盟表明，縱使警方拒批「七一」遊行，但「七一」是香港公民社會的重要傳統，即使無法參與遊行，不同團體仍有意在各區繼續開設街站，堅守公民社會陣地，並於晚上公布街站安排和詳情。

蒙兆達接受《01》查詢時指，即使社民連等團體就「七一」遊行上訴失敗，職工盟仍希望以合法方式發聲。蒙兆達指，街站以「反對政治打壓」、「釋放政治犯」為主題，於3至4個地區擺設街站，包括銅鑼灣、旺角，強調街站不會宣傳任何集會和遊行。

支聯會副主席鄒幸彤在「六四」前夕，表明會如常到維園點起燭光，惟她在「六四」當天的早上，已被警方以涉嫌宣傳或公布未經批准集結罪拘捕。被問到會否擔心未擺街站已先被捕，蒙兆達表示，《國安法》「紅線」不斷「飄移」，不少香港人已活在「政治恐懼」之中，認為不能作「無限退讓」，強調擺街站屬港人合法權利。他稱，街站亦不會宣傳任何集會、遊行，僅行使最基本的人權，「做返正確嘅事情」。

+ 2 + 2 + 2

民主黨經商議後不擺街站

天水連線今年夥同社民連、守護大嶼聯盟申辦「七一」遊行，惟遊行上訴被拒。天水連線成員、元朗區議員林進接受查詢時表示，現階段仍思考當中，而其餘兩個團體會否擺街站，交由他們自行決定。

黃浩銘指，社民連初步計劃在「七一」當天擺設2至4個街站，設於銅鑼灣記利佐治街一帶，將視乎警方會否「封區」再調整位置，除非警方將封區範圍大幅擴展，屆時再就形勢作研判。

去年「七一」，民主黨在港區擺設17個街站，售賣獎券籌款，呼籲市民前往捐款。民主黨中人指，該黨經商議後，今年不會在「七一」當日擺街站。公民黨接受查詢時亦表示，目前未有計劃舉辦街站。

民主黨主席羅健熙。（資料圖片／盧翊銘攝）

民主派中人料「未行到出嚟已經被捕」

有民主派中人坦言，當前的政治環境急速惡化，參照今年「六四」的例子，即使想擺街站，也很大機會「擺唔成」，又估計警方在「七一」囤重兵，可能「未行到出嚟已經被捕」。

今年「六四」，警方首度引用《公安條例》17（4）條，封鎖維園六個足球場、籃球場、中央草坪與足球場的通道，若有人強入進行封鎖範圍，警員可用適當武力和方法有關人士移除出有關範圍，強行進入者最高可處12個月監禁，並於銅鑼灣及全港各區佈置大量警力。