沙半山手記｜特首跑馬仔CY脫腳墮後　兩匹冷門「新名字」露玄機

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-06-30 07:27

已故體育新聞主播伍晃榮有句名言：「波係圓嘅。」即未到完場一刻都未知邊個贏。特首跑馬仔亦一樣，形勢不斷變化，有人超前，有人墮後，有人加入戰陣，令人眼花繚亂。沙半山5月中列出一張描述「出閘」潛在人選的「八駿圖」，其後有人「溫馨提示」加入兩匹黑馬前食物及衞生局局長高永文和前中大校長沈祖堯，事隔一個多月，各馬匹轉入首個大彎位，形勢即出現新變化。 沙半山聞得，前特首梁振英出閘遇「意外」墮後，行情逐漸被看淡；新民黨主席葉劉淑儀更有意退出戰圈，欲轉而向立法會主席之位進發。而近日有重量級政界中人提及一張北京「候選名單」，當中竟冒出兩個「新名字」，究竟有何玄機？

梁營以房屋問題批評林鄭政府 傳北大人有微言

梁振英突行情低走，事緣有消息指，「梁營」早前頻頻向特首林鄭月娥「叫陣」，在房屋政策問題上連番批評現屆政府，曲線「揪打」林鄭，北京高層對此頗有微言，或影響CY入閘。據稱，北大人認為，香港的國安鬥爭仍未結束，尤其外國勢力時刻矛頭對準香港，這個時候建制派必須團結一致，包括同心協力支持特首依法施政，強化行政主導，不能再像過往一樣，撕裂鬆散，甚至互攻互鬥，而「梁營」的做法，卻與此大精神背馳，隨時令建制派重蹈2012年大撕裂覆轍。消息人士分析，北京高層此一態度，對CY能否獲祝福入閘，絕非好事。

如果大家仍然記得，特首跑馬仔「八駿圖」中，包括了特首林鄭月娥（一）、前特首梁振英或財政司司長陳茂波（二）、金管局前總裁陳德霖（三）、行政會議召集人陳智思（四）、新民黨主席葉劉淑儀（五）、港交所前行政總裁李小加（六）、行政會議成員李國章（七）、立法會議員陳健波（八）。換言之，如果CY最終不落場，作為其「戰友」的財爺陳茂波，出戰機會便隨之大漲，政圈盛傳多時的「梁醒波」之說，可能夢幻成真。

建制派人士透露 葉劉或競逐立法會主席

至於另一「駿駒」葉劉淑儀，有建制派人士透露，葉劉早前曾向其表露心跡，估計在今時今日的政治新格局下，阿爺不會找她這類人士出任特首，她對明年能否出閘信心不大；而她有點後悔，在2016年沒有接受有關方面的提議，出任立法會主席。言下之意，即葉太或會競逐新一屆立法會主席。該名建制派人士說，以葉太的政治歷練，確是有關方面的心儀人選之一；葉太年屆71歲，若明年無緣入閘選特首，還有多少年立法會議員可做？倒不如「轉跑道」以立法會主席為目標，若能如願以償，也算是政途上一個榮耀的終點。

在此叉開一筆，倘葉劉「回頭」向立法會主席大位進發，有機會與幾個同僚「一較高下」：九龍東謝偉俊有意競逐是政圈公開的秘密，而建制派「班長」廖長江更傳曾是有關方面的首選。此外，還有一個熱門人選，就是保險界陳健波。在反修例風波烽火漫天期間，陳仍不斷高調向泛民陣營發炮，聽聞頗獲有關方面賞識，且其擔任主席的財委會，在議會幾乎癱瘓下仍能繼續運作，有關方面認為他有應對議會惡鬥的實戰經驗。當然，最終誰能坐上立法會主席寶位，說到底也不是個人意願便可爭取到，最後還是由有關方面定奪，暫時無人有水晶球預知結果。

回說特首跑馬仔，沙半山近日聽到一張北京的入閘候選名單，當中有些人名頗令人意外，但由於「爆料者」非泛泛之輩，應非無的放矢，大家不妨當個參考。該名單是：（一）梁振英或林鄭、（二） 陳茂波、（三）高永文、（四）立法會中華總商會代表廖長江、（五）香港「福建幫」元老施子清兒子施榮懷、（六）警政組合，任揀其一，包括政務司司長李家超、保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞。

▼最新特首「跑馬仔」人選名單▼

+ 3 + 3 + 3

北京正地氈式審視未來特首每一個可能性

以上六組人選，前三者大家已久有所聞，後三者算是新湧現的名字（鄧炳強和曾國衞雖一直盛傳獲北京器重，但被言之鑿鑿列入下屆候選名單的還未多見），其中施榮懷更是完全超出想像範圍。這個時候還會冒出新名字，這或許折射出一個事實，就是北京還未敲定下屆特首人選，仍在盡最後努力「地氈式」審視每一個可能性，縱然有些人從來不在公眾的視線之內。所以還是那一句，這場跑馬仔未到最後一刻，也不知鹿死誰手！