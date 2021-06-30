選舉改制｜陳智思：議會只會失去為反而反的聲音　制度仍存制衡

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-30 13:53

中央及港府修改本港選舉制度後，民主派參選門檻大大提高，外界質疑議會將失去反對聲音。行政會議召集人陳智思表示，將來的立法會只會失去「為反對而反對」的聲音，但制度仍然存在制衡，議員受公眾及傳媒監察，擔任把關角色，不會盲目支持政府，政府不能為所欲為。 他又指，目前深圳發展速度超越香港，令香港青年人擔心競爭力不足，對前境感迷惑，認為青年人需要多了解粵港澳大灣區市場，不可能死守香港市場。

指民主派部分社會聲音 惟須守「紅線」

陳智思接受訪問時稱，近年有議員並非為解決問題而爭拗，而是為反對而反對，令議會最近數年基本上癱瘓，因此有需要修改選舉制度。他說，西方很多報道不全面，甚至失實，指香港未能達至一人一票選特首，不代表不民主，強調本港制度存在很多制衡，政府內部架構以至民間聲音也有制衡政府的作用，改制後政府制訂政策時更要小心。

他說，他個人鼓勵民主派參選，因他們代表著部分社會聲音，不過要遵守「紅線」，不可以挑戰《基本法》及《憲法》要求。

至於對「忠誠反對派」的看法，陳智思表示，對純粹為選票行事的人感到可惜，認為不論建制或泛民的支持者，也希望看到社會有改善，而非為選票爭拗。被問到應如何跟進公職人員宣誓後的情況，陳智思指，將來將有新機制覆檢，若公職人員行動及言語與承諾有落差，將來可按機制跟進。

年輕人需要了解大灣區 「不可死守香港市場」

另外在青年人機遇方面，陳智思說，過去有人抹黑香港政府及中國，令青年人對前路產生憂慮，又指現時內地在很多方面均領先香港，例如深圳的發展速度已超越香港，對年輕人構成壓力，擔心日後競爭力不足、被邊緣化，加上2019年社會運動，年輕人感到疑惑也是可以理解。

他稱，現時很多年輕人不理解事實，認為年輕人需要了解大灣區市場，因大灣區內地城市6000多萬人口將帶動市場需求，「不可能死守（香港）700多萬人的市場。」