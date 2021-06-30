國安法一年︳林鄭：中央主導立法　港不可能提出　親打文件防洩密

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-30 13:43

今天是（30日）《國安法》在港實施一周年，特首林鄭月娥接受訪問憶述立法過程，形容立法過程在高度機密下進行，參與的本港官員不足十人，她更要親自打文件，以免機密外泄。 林鄭月娥在訪問中又指，國安立法屬重大決定，不可能由香港提出，一定是由中央主導。被美國財政部制裁的林鄭坦言，制裁對她個人及家人影響深遠，但認為《國安法》猶如特區「定海神針」，更明言：「如果沒有《國安法》，我們根本無法去控制疫情。」

林鄭月娥曾於訪問中被問及，制裁有否影響在美讀書的兒，林鄭當時指，「家裏的人明白，要使他們做出一些犧牲，他們也是願意的。」（資料圖片／梁鵬威攝）

稱倘無《國安法》 不可能控制疫情

林鄭月娥接受《東周刊》訪問憶述《國安法》的立法過程，她指當時她與同事堅信正處於一個「很好的歷史時刻」，因可參與完善「一國兩制」貫徹落實的工作。她指，即使個人因被制裁而受到傷害，「但我深信，我們是為香港做了一件大事」。

承認港人「難免有突如其來的感覺」

林鄭月娥在訪問中明言，《國安法》立法的決定由中央政府主導，因中央當時看到香港情況出現國安風險，甚至如一些說法指，中央到了忍無可忍的地步。她承認，港人對今次立法的過程所知不多，難免有突如其來的感覺。林鄭又指，防疫抗疫工作亦受社會事件影響，同時立法會亦陷於混亂，「所以中央果斷出手，為香港解決了一個最大的問題。」

+ 12 + 12 + 12