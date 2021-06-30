七一遊行不獲批　保安局：市民切勿參與未經批准集結

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-06-30 17:26

明天是7月1日七一回歸紀念日，過去多年泛民團體均會舉辦遊行，惟警方連續兩年發出反對遊行通知書。天水連線、守護大嶼聯盟及社民連早前提出上訴，但上訴委員會維持警方決定。 保安局今日（6月30日）發出聲明，指警方已經反對及禁止相關公眾集會和遊行，任何人不得參與、組織、宣傳或公布任何未經批准集結。

保安局聲明指，有關活動已屬於未經批准集結，任何人不得參與、組織、宣傳或公布任何未經批准集結。

保安局援引《公安條例》指，參與或組織未經批准集結，最高可處監禁5年。宣傳或公布未經批准集結，最高可處監禁12個月。此外，保安局亦警告，遊行集會活動亦可能違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章，即限聚令），最高可處監禁6個月。

保安局指，就七一可能出現危害公共秩序和公共安全的行為，警方會作出適當部署，果斷執法。如有任何人嘗試挑戰法律，包括「限聚令」、《公安條例》、《刑事罪行條例》、《香港國安法》等，警方會依法嚴肅處理，並呼籲市民切勿以身試法。

▼2020年七一遊行情況▼

+ 7 + 7 + 7

公眾集會及遊行上訴委員會昨日指，認同警方指公眾安全包括市民生命和健康，亦認同上訴人指有公眾集會、遊行的權利，委員會也支持港人在「一國兩制」的法律下行使權利，又指他們希望批准上訴，讓全世界知道香港有高度自治和自由，但香港不能承擔疫情的高風險，故駁回上訴。