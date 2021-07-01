拆局｜授勳「派街坊」　建制質疑林鄭為連任　學者：無實際幫助

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-07-01 00:10

政府公布新一年授勳名單，今年共頒發7枚最高榮譽的大紫荊勳章，18枚金紫荊勳章，為特首林鄭月娥任內最多；獲授大紫荊勳章的7人當中，更有3人與林鄭特首競選辦公室有關，包括陳振彬、盧文端等。 有學者認為，授勳的「政治酬庸」色彩無疑近年有所加重，但相信特首「答謝」競選辦的色彩並不明顯，主要在於在建制陣營內廣結善緣、便利日後施政，但認為討好建制派對林鄭未來連任機會並無實際幫助。 有建制派直言，林鄭有意競逐連任特首，今次「派街坊」難免令人聯想她「有企圖」。

▼7人獲大紫荊勳章▼

7人獲頒大紫荊 3人與林鄭競選辦有關

翻查林鄭月娥2017年競選特首辦公室，中華總商會前會長蔡冠深、全國僑聯副主席盧文端是主席團成員；香港潮屬社團總會主席陳振彬則為副主任。三人於是次大紫荊勳章授勳名單中，皆榜上有名。



兩名現任行政會議成員周松崗、葉劉淑儀亦獲大紫荊勳章。金紫荊星章方面，九龍社團聯會會長王惠貞、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝有份，二人曾於2017年特首選舉提名林鄭月娥。此外，林鄭「愛將」、將出任西九文化局管理局行政總裁的馮程淑儀，亦獲金紫荊。

今次共有746人獲勳及嘉獎，是歷來之最，而林鄭上屆亦有687人獲勳及嘉獎。

2017年，林鄭月娥舉行造勢大會。 （資料圖片）

蔡子強：競選辦乃「神主牌」 主要看該人背後身份

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，無可否認過去幾年來，授勳的「政治酬庸」色彩愈來愈重，但相信這與特首「報答」競選辦人士無關，重點在於獲授勳者背後的身份，例如盧文端是民建聯元老、蔡冠深是重要商人，這些才是林鄭要「討好」他們的真正原因。

他又指，雖然盧文端、蔡冠深同為競選辦主席團成員，但以競選工程實際運作而言，主席團成員角色很有限：「這些其實也是榮譽性的職位，也就是『神主牌』，將知名的人士就加進去（主席團），讓競選辦顯得較星光熠熠。但真正落手落腳處理選舉工程的，相信都不是這些人。」

蔡子強。（資料圖片）

建制指林鄭爭連任意圖明顥 多人授勳「含金量」降

蔡子強相信，特首在建制陣營內廣結善緣、討好社團領袖，「人人有份、皆大歡喜」，主要作用是日後施政更加得心應手，討好建制陣營人士未必對林鄭連任機會帶來實際影響，因特首人選最終都是北京決定：「如果覺得討多幾位人士歡心，就可以增加連任機會，這是完全誤解了未來特首選舉的自主性。」

今次獲授勳人數創新高、大紫荊和金紫荊勳章數量創林鄭任內新高，正所謂「物以稀為貴」，日後授勳會否有「貶值」情況？蔡子強認為未至於，相信建制派內仍有不少人希望獲得：「始終都算是一種榮譽，如果說很多人都有，就會變得不吃香，又未必到這種地步。」

不過，兩名建制中人均表示，林鄭任期只餘一年，今次授勳「愈派愈多」，難免令人覺得是為了「酬謝」建制派，為爭取連任鋪路，特別是獲勳人士很多是選委，直言「大家心照」。有曾經為林鄭助選的建制派指，一些人本身「不夠班」獲最高榮譽的大紫荊，已令授勳制度「含金量」下降，笑言今次名單令某些人很興奮，又可能得失了另一些人。