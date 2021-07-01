授勳2021｜下屬歐家榮獲嘉許　張竹君再無份　原來早已是「紳士」

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-07-01 00:22

新冠疫苗侵襲香港一年半，漫長戰疫醫護人員功不可沒。政府連續第二年向醫護人員特頒獎狀，名單上乍見衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，但其上司傳染病處主任張竹君繼去年至今都榜上無名。不過翻查資料，原來張竹君早在2012年授勳同日，已獲委任為太平紳士。

400多人獲特頒獎狀

今年授勳名單出爐，共有746人上榜。政府連續兩年在「行政長官社區服務獎狀」及「行政長官公共服務獎狀」，特頒獎狀嘉獎抗疫人員，總共400多人，涉及衞生署等部門。

抗疫領軍人物之一的衞生防護中心傳染病處主任張竹君連續兩年都未上授勳名單，不過其下屬傳染病處首席醫生歐家榮就獲得嘉許。疫情爆發以來，多數都由張竹君主持記者會，歐家榮去年底首次露面後，兩人輪流交代疫情最新發展。

資料顯示，張竹君早在2012年時雖未上授勳名單，但同日的太平紳士名單，則有張竹君上榜。

另外，醫院管理局總行政經理（綜合護理計劃）李立業及伊利沙伯醫院內科感染及傳染病科主管胡德超亦榮獲獎狀。李立業在第三、四波疫情嚴重時，兩三日內就將亞博館變身成社區治療設施，接收確診病人。胡德超就在臨床上照顧確診者，而其部門醫生新冠疫苗接種率更達百份之百。

▼2021年授勳全名單▼