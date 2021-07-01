授勳2021｜林鄭親信、競選辦要員齊獲勳　邊位「愛將」獲金紫荊？

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-07-01 00:01

政府公布授勳名單，今年7人獲頒大紫荊勳章，包括終審法院首席法官張舉能、律政司司長鄭若驊、新民黨主席葉劉淑儀、行政會議成員周松崗、全國政協常委蔡冠深、全國僑聯副主席盧文端，以及港區人大代表陳振彬。 林鄭月娥2017年參選特首時，蔡冠深、盧文端是林鄭競選主席團成員，陳振彬則是競選辦副主任，不時與林鄭拜訪選委拉票。多名林鄭親信、內閣成員齊齊獲勳，包括「愛將」馮程淑儀。

▼▼▼大紫荊勳章名單▼▼▼

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前競選辦核心黃永光獲銀紫荊

林鄭月娥於2017年上任後，公布過4份授勳名單，獲勳者不乏曾助林鄭競選，或提名其參選特首人士。今次授勳中，曾任林鄭競選辦副主任的信和集團副主席黃永光，獲銀紫荊星章，政府稱讚他致力保育文物，牽頭帶領把活化歷史建築伙伴計劃下的舊大澳警署活化為大澳文物酒店，表現出色。

此外，九龍社團聯會會長王惠貞、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝，亦獲金紫荊星章，二人曾於2017年特首選舉提名林鄭月娥。多名行會成員亦獲嘉許，包括葉劉淑儀、周松崗，二人齊獲大紫荊；行會成員、工聯會黃國健則獲金紫荊星章。

一般而言，獲頒「荷蘭水蓋」的社會賢達，都是按步就班，逐步獲頒更高級的榮譽，但此「慣例」近年已被打破。近日被委任為西九管理局行政總裁馮程淑儀，一向被政圈形容為林鄭「愛將」，她本身只有太平紳士銜頭，但今次獲直接獲頒授金紫荊星章。全國政協委員姚志勝亦由JP「跳升」至金紫荊，有建制中人估計，是有關方面強烈推薦下促成。

連同今年，林鄭上任後共頒授17個大紫荊勳章，其中曾任競選辦主任的行政會議召集人陳智思，亦有多名社團「大佬」。不過，翻查資料，部分曾為林鄭助選的人士近幾年未獲授勳，如現任金融發展局主席李律仁、前運動員陳念慈等。