陳皓桓首判刑入獄：堅持不會解散民陣　聽黃毓民一席話關心六四

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-28 20:20

前年「10.1」遊行案今（28日）判刑，10名民主派人士早前承認組織未經批准集結等罪，當中壹傳媒創辦人黎智英、民主黨前主席楊森、民陣召集人陳皓桓等8人被判囚14至18個月，單仲偕、蔡耀昌則被判囚14個月，緩刑兩年。 10人之中，自去年起出任民陣召集人、25歲的陳皓桓是首次被判刑及入獄，他的社交專頁發布他的公開信，稱他仍然堅持民陣不會解散，直到最後一刻，請大家不要忘記在六四、七一等日子繼續發聲。 陳皓桓自2014年「雨傘運動」起活躍於本港社運，其後加入社民連，於2019年反修例運動爆發時擔任民陣副召集人，期間多次以個人身份承接不獲警方批出不反對通知書的遊行集會。

陳皓桓望市民六四、七一繼續發聲

陳皓桓的公開信提及，反修例運動期間，民陣與社會各界前仆後繼，為爭取民主、自由、人權、公義全力以赴，令全世界看到香港，令修例正式撤回，令他感到驕傲又感動。

他指，雖然面對國歌法、國安法、延後選舉、打壓新聞自由、民主派等人士相繼入獄，甚或民陣與支聯會將被取締，未來的路更崎嶇難行，但呼籲社會不要忘記：「昨日播的種，將來定必收成，爭取民主亦不是一朝一夕。只要我們堅持信念，逆流而上，並肩同行，終有一天，我們必定能在煲底相見。」

他續說，雖然他已在牢中，但他仍然堅持民陣不會解散，直到最後一刻。也請大家不要忘記在六四、七一等日子繼續發聲，為獄中的、為離港的、為自由的、為香港繼續努力。

受社民連啟蒙 佔中後輟學投入社運

陳皓桓接受傳媒訪問時曾表示，他自小學已留意政治，被當時社民連三子「長毛」梁國雄、黃毓民及「大嚿」陳偉業所吸引，每逢行政長官問答大會，定必錄影細看社民連三子的質詢。他曾提到，中學時期，黃毓民曾到他學校演講，說年輕人要「毋忘六四，關心內地維權情況」，他深受啟發，更質詢校長為何安排在六四翌日考試，「為何不休一天?」其後首次出席了六四集會，並加入了中學生民主聯盟。

陳皓桓一直熱衷政治，2014年傘運期間恆常到現場，至2015年掀起反水貨客浪潮，出現連場反水貨客示威，陳皓桓拍下有示威者踢喼、小童被嚇哭的片段並上傳至社交網站，他稱自己不認同示威者的做法，引起網民批評，不過同時亦令他被社民連黃浩銘相中，多次游說他加入社民連。其後陳皓桓決定從IVE輟學，並加入社民連，全身投入社運。

任民陣召集人 以個人身分承接遊行集會

加入社民連後，陳皓桓先後擔任黃浩銘區選及立法會選舉的選舉經理，以及梁國雄議助。至2019年反修例運動期間，陳皓桓出任民陣副召集人，民陣多次申請遊行不反對通知書被拒，包括19年10.1、10.20遊行，及20年7.1遊行，陳皓桓宣布以個人身份發起遊行。今次判刑後，陳皓桓仍面臨12條控罪，主要涉及非法集結。陳被還押前預計，自己需要入獄3至4年。

去年10月，陳皓桓接替岑子杰出任民陣召集人。今年3月，新加坡《聯合早報》引述消息指，香港當局正調查民陣有否獲美國資助，或因違反《港區國安法》而被取締，其後多個團體宣布退出民陣，包括街工、民協、公民黨及新民主同盟等。陳皓桓曾發聲明指，民間人權陣線成立至今，從未有收取任何外國政府或機構資助，過往資金運作上，一直只依靠遊行集會期間廣大市民的捐款，又指民陣秘書處或召集人不會隨意解散，「只要大家堅持留下，召集人也會留到最後一刻。」