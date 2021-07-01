未升官感失望？聶德權：不受揣測影響　說香港變「警察城市」言重

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-07-01 11:25

政務司司長李家超今日（7月1日）以署理行政長官身份，出席七一升旗儀式，以及特區成立24周年慶祝酒會，升官不足一周即署任特首。被形式為林鄭「愛將」的公務員事務局局長聶德權出席酒會後，被問到未能升為政務司司長會否感到失望，他稱不會受到「揣測報道」影響，又提到有說法指香港為「警察城市」是言重。

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指「警察城市」說法不正確

聶德權表示，香港有很多「揣測報道」，但都「不是太有建設性」，強調不會受這些報道影響，最重要是在各自崗位做好自己工作，為市民、為香港努力。被問到問責團隊人事變動會否影響政務官士氣，聶德權表示在整個管治團隊中，有政治委任官員，也有公務員團隊，兩個隊伍各司其職、彼此配搭，最重要是看清香港大局，在各自崗位努力及向前看，不應作太多揣測。

上周人事變動中，3名獲升任的官員全是警察出身，有意見指香港或變成「警察城市（Police State）」，聶德權形容相關說法「言重」，認為三司十三局首長當中有文職亦有紀律部隊，各人都有不同的出身和背景。「簡單啲嚟講，我覺得呢個說法（Police State）係唔正確嘅。」

負責疫苗接種計劃的聶德權又提到，現時在社區疫苗接種中心接種疫苗的人數增加，整體運作暢順，也有過千名私家醫生提供接種服務，目前最重要是市民在8月底前接種第一劑疫苗。他指，全球疫情複雜多變，有高的疫苗接種率，建立強力的保護屏障，對恢復經濟活動及人員往來「事關重大」。