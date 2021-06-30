李家超升官硬任務　料掌候選人資格審查委員會　譚耀宗：不感奇怪

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-06-30 12:07

政府上周公布，李家超由保安局局長升任政務司司長。外界不免有所疑問：現屆特區政府任期只餘一年，有什麼急事必須在此時此刻公布人事任命？ 有政界中人指，未來一年有3場重要選舉，北京非常重視，要確保萬無一失，候選人資格審查委員會起關鍵把關作用，主席一職料由李家超出任。

根據全國人大「311決定」，特區須設立候選人資格審查委員會（資審會），負責審查並確認行政長官、選舉委員會和立法會議員候選人的資格。按照選舉修例草案，資審會的主席及成員將由行政長官藉憲報公告委任，人數上限從5人增加至8人，包括主席、2至4名官守成員，以及1至3名非官守成員。特首林鄭月娥曾指，特首不會出任資審會主席，而是由其他主要官員出任。

新一屆選委會選舉9月19日選行，提名期計劃定於8月6日至12日，有報道指中央要趕在資審會成立之前，換上一名「更信得過」的司長，李家超便是人選。有政界中人指，李家超在政府只餘一年任期上任司長，其中一個要務是處理好未來3場選舉，確保不會出亂子，以李家超曾掌管保安局經驗，相信有助逐一審查參選人是否符合「愛國者標準」。



至於資審會其他官員成員，料包括律政司司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衞、新任保安局局長鄧炳強。

譚耀宗表示，如由政務司司長出掌資審會「不感奇怪」。（資料圖片）

譚耀宗：政務司統籌多項工作 兼管資審會不奇怪

全國人大常委譚耀宗向《香港01》記者表示，暫未聽過有關資審會人事安排的確切消息，須留待特區政府正式公布。不過他認為，若由政務司出掌資審會也「不感奇怪」：「始終做到政務司，好多重要工作都要由佢擔任主席，又要統籌公務員、確保落實法例要求，如果由佢擔任（資審會）主席都唔係奇怪嘅事。」