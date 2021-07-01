七一．多圖︱首個沒有特首的升旗禮和酒會　嘉賓陣容「大縮水」

今日（7月1日）是香港回歸24周年，特區政府一如以往，在會展舉行七一升旗禮及慶回歸酒會。不過今年最特別之處，是特首林鄭月娥連同多名主要官員身在北京，參與中國共產黨建黨百周年慶祝活動，這是回歸以來，行政長官首次缺席官方慶回歸場合。

對比之下，以往升旗禮都雲集歷任特首、終審法院首席法官、中央駐港機構第一把手，今年升旗禮陣容可謂「大縮水」，歷任特首之中只得曾蔭權一人現身；現屆特區主要官員之中，以署任特首的政務司司長李家超職級最高，升官一星期即主持重要典禮。