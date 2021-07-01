七一．多圖︱首個沒有特首的升旗禮和酒會　嘉賓陣容「大縮水」

今日（7月1日）是香港回歸24周年，特區政府一如以往，在會展舉行七一升旗禮及慶回歸酒會。不過今年最特別之處，是特首林鄭月娥連同多名主要官員身在北京，參與中國共產黨建黨百周年慶祝活動，這是回歸以來，行政長官首次缺席官方慶回歸場合。
對比之下，以往升旗禮都雲集歷任特首、終審法院首席法官、中央駐港機構第一把手，今年升旗禮陣容可謂「大縮水」，歷任特首之中只得曾蔭權一人現身；現屆特區主要官員之中，以署任特首的政務司司長李家超職級最高，升官一星期即主持重要典禮。
▼2021年七一升旗儀式▼
護旗隊首以中式步操進場
今年升旗儀式，護旗方隊一改以往採用英式步操的傳統，首度以中式步操進場，方隊指揮官用普通話讀出口令。
升旗儀式期間，李家超站於前排中間，兩旁分別是署理終審法院首席法官李義（首席法官位列香港特區排名名單第二）、中聯辦副主任陳冬；駐港國安公署副署長李江舟、外交部駐港特派員公署特派員劉光源、署理財政司司長許正宇、行政會議召集人陳智思、前特首曾蔭權伉儷等。
酒會期間，上台祝酒的人士包括李家超、李義、陳冬、李江舟、劉光源、許正宇、陳智思、解放軍駐香港部隊政治委員蔡永中、解放軍駐香港部隊司令員陳道祥，曾蔭權則未有上台。
▼2021年七一回歸酒會 署理特首李家超主持▼
今年未有立法會代表上台
去年升旗儀式中，林鄭月娥與其丈夫林兆波、全國政協副主席董建華、梁振英及其夫人梁唐青儀、中聯辦主任駱惠寧、時任外交部駐港特派員公署特派員謝鋒、時任終院首席法官馬道立及其夫人袁家寧、時任政務司司長張建宗、立法會主席梁君彥等人站於前排，但由於今年多人赴京出席黨慶活動，這批重量級政界人物，齊齊缺席慶回歸活動。
今年七一適逢中共百年黨慶，多名立法會議員亦有獲邀上京，包括梁君彥、內會主席李慧琼，以至今次酒會未有立法會代表上台，情況罕見。
有出席酒會的建制派人士指，現在所見李家超笑容滿面，心情大好，不論台上碰杯，還是在台下與嘉賓打招呼，與平日一副嚴肅樣子大為不同，可見他署理特首「真的很興奮」。
首次以署理特首身份主持慶回歸酒會，李家超（右二）心情大好。（張浩維攝）
（左起）蔡永中、陳道祥、劉光源、李江舟、陳冬、李家超、李義、許正宇和陳智思主持祝酒儀式。（政府新聞處）
即睇近年升旗儀式及回歸酒會「陣容」：
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