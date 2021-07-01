徐英偉籲打針：控制疫情的重中之重　未回應區議員何時宣誓

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-07-01 17:15

今日（7月1日）是香港回歸24周年，九龍各界慶典委員會和九龍社團聯會今舉辦慶祝活動。中聯辦九龍工作部部長郭亨斌、民政事務局局長徐英偉、九龍西立法會議員梁美芬、蔣麗芸、鄭泳舜等均有岀席。 徐英偉離開時被問到何時安排區議員宣誓，他未有回應。

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徐英偉致辭時表示，中國現時成為全球第二大經濟體，在面對疫情時，中國採取果斷措施，成功控制疫情，率先恢復經濟，更支持世衛和其他國家的抗疫工作。

徐英偉籲盡快接種疫苗

徐英偉又指，中央為穩定民心，提出「一國兩制」，自回歸以來一直領導香港實踐「一國兩制」，不斷在探索中進步。他認為，香港過去兩年面對前所未有的挑戰，但中央果斷出手解決問題，其中去年實施《港區國安法》制止暴力行為破壞香港繁榮穩定，今年亦完善選舉制度。最後他強調要控制疫情，接種疫苗是重中之中，呼籲市民盡快打針，一起戰勝疫情。

九龍各界慶典委員會和九龍社團聯會舉辦七一慶祝活動。（羅國輝攝）

中聯辦九龍工作部部長：香港迎來由亂轉治新格局

郭亨斌表示，中國共產黨從未缺席香港發展的每個歷程，即使經歷修例風波和疫情等重大挑戰，中央所領導的「一國兩制」仍展現岀抗壓能力，在《港區國安法》實施和完善選舉制度後，香港已迎來由亂轉治新格局。

郭亨斌（中）表示，中國共產黨從未缺席香港發展的每個歷程，即使經歷修例風波和疫情等重大挑戰，中央所領導的「一國兩制」仍展現岀抗壓能力（羅國輝攝）

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