英外相斥國安法踐踏人權　外交部駐港公署：老調重彈　惡意詆毀

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-07-01 16:45

《港區國安法》在港頒布實施一周年，英國外相藍韜文昨日（6月30日）於Twitter批評，《國安法》已被「有系統地用來踐踏權利及自由」，而非保護公眾安全，批評北京持續違反《中英聯合聲明》。 外交部駐港特派員公署今日（7月1日）不點名批評，「個別英國政客」在香港國安法頒布實施一周年之際，再次「老調重彈，惡意詆毀抹黑香港國安法和『一國兩制』成功實踐」，表示強烈不滿和堅決反對。

公署斥英方「以人權之名，行干預之實」

藍韜文的帖文提到：「今日是香港國安法實施一周年，這法例被有系統地用作踐踏權利及自由，而不是保護公共安全，北京持續違反《中英聯合聲明》。明日是香港主權移交24周年，香港的繁榮和生活方式，取決於對基本自由、法治的尊重，英國不會對香港置若罔聞，也不會逃避我們對香港人的歷史責任。」

外交部駐港公署發言人發聲明駁斥，指國安法實施一年來「國家安全得到維護、香港社會重回正軌、法治正義得到伸張，港人的權利、自由和安全得到切實保障，香港迎來由亂及治的重大轉折，開啟由治及興的嶄新篇章。」批評英方「無視事實、信口雌黃，試圖顛倒黑白，混淆視聽，以人權之名，行干預之實」。

1/2) Today marks one year since the National Security Law was imposed on Hong Kong. Since then we’ve seen this legislation used to systematically crush rights and freedoms, not protect public security. These actions by Beijing continue to breach the Joint Declaration. — Dominic Raab (@DominicRaab) June 30, 2021

聲明又指，香港回歸後港人才真正享有廣泛權利和自由，反觀英國對香港長達150多年的殖民統治中，香港市民「毫無民主人權可言」：「港英時期的《公安條例》和《社團條例》更是對集會、遊行、結社加以嚴苛限制。英方對『一國兩制』成功實踐視而不見，對港英時期的『黑歷史』諱莫如深，有何臉面以人權衞士自居？英方不僅不反省自身行為，反而倒打一耙，這是何等的無恥和荒唐！其惺惺作態的醜惡嘴臉令人不齒！」

發言人提到，香港回歸後中國政府治理香港特區的法律依據是中國《憲法》和香港《基本法》，絕不是《中英聯合聲明》。《中英聯合聲明》核心要義是處理過渡期安排，內文也「沒有一個字、一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任」，強調香港事務純屬中國內政，任何外部干預都動搖不了中方全面準確貫徹落實「一國兩制」的堅定決心；都動搖不了中國維護國家主權、安全和發展利益的堅強意志。