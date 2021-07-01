港府斥270萬公帑　12報章刊登廣告賀黨慶及回歸

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-07-01 18:28

適逢中國共產黨建黨一百周年，本港多份報章頭版均出現「熱烈慶祝中國共產黨成立一百週年、香港特區成立二十四週年」的廣告，又祝中國共產黨及香港特別行政區生日快樂，廣告頂部有特區區徽。 政府發言人回覆查詢指，特區政府今日在全港12份中、英文報章「落廣告」，花了合共270萬元，即平均每份報章花費22.5萬元公帑。

今日刊出報章廣告的報紙包括《大公報》、《文匯報》、《東方日報》、《星島日報》、《信報》等，全部都是在頭版刊出同款廣告。至於《南華早報》則於內頁刊出同款的英文版廣告，而頭版則是商業機構的祝賀廣告。

廣告內容指，香港順利回歸祖國，是中國共產黨百年偉業的組成部分；「一國兩制」是中國共產黨的制度優勢之一。

廣告強調中央一直心繫香港同胞，多方面支持香港發展，確保香港長期繁榮穩定，並在最後祝中國共產黨和香港特別行政區生日快樂。

今年3月31日，在全國人大常委會通過修訂基本法附件一、二，藉以「完善選舉制度」的翌日，港府曾花280萬元在15份報章刊登頭版廣告。

曾花280萬元公帑刊公開信 15頭版推銷完善選舉制度

其實，今次並非港府首次在報章購買頭版版位刊登廣告。全國人大常委會在今年3月30日通過修訂《基本法》附件一、二，藉以「完善選舉制度」，翌日港府就在15份報章刊登頭版廣告，以特首林鄭月娥名義撰寫公開信，表示港府會全力以赴依照新修訂的附件一、二推動本地相關選舉法律工作，並指會做好公眾解說等工作。該次刊登廣告的開支為280萬元。