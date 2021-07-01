添馬公園設燈飾播短片慶回歸　外籍人士舉國旗：Love China

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-07-01 20:28

今日（7月1日）是香港回歸24周年，香港各界慶典委員會今在金鐘添馬公園舉辦「光影3D耀維港」表演，慶祝共產黨成立100周年及回歸紀念日。 來自瑞士的Steven帶同國旗和區旗參加活動，直言「Love China」。任職市場推廣的他稱，受到香港的文化、社會治安和安全吸引，去年11月決定在香港定居，形容香港是「Dream place（理想的地方）」。 對於前年的反修例運動，Steven認為並不理想，令外國旅客擔心安全，不敢來港旅遊。但他指感謝《港區國安法》的岀現，令香港一切回復正常。

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活動在下午約6時舉行，約50人在活動開始前已排隊輪候入場。場內有燈飾等展品，亦會展示長達20分鐘的短片，講述中國多年發展以及與香港的關係。

市民田小姐表示，近一年多來，每日都會隨身攜帶國旗。她稱今天凌晨4點已經出門，出席了三、四項活動，「有中國人的地方就會岀現」。市民李先生戴上印有「中國夢」口罩到場，他指自己特意穿紅衫、戴紅口罩支持建黨100周年和香港回歸24年。

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中學生稱對香港和中國未來充滿希望

中三高同學稱，自小對中國航天科技感興趣，故特意在考試後參加活動。他稱學校平日較少提及，同學之間亦少有討論，自己從上網了解中國的歷史。對於香港和中國的未來，高同學稱「充滿希望」。