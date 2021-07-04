5000元消費券盡益大商家？　商販業界：推手機、套票抽獎「迎戰」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-07-04 14:18

5000元電子消費券今日（7月4日）早上6時開始接受申請，截至中午已有近70萬人登記，港台節目《城市論壇》今日討論消費券使用狀況。 多人關注到，大商場支付平台較齊，可能倒頭來大部分消費額都由連鎖店賺得。有檔販業界人士表示，商販亦已推出不同抽獎活動，如手機、酒店套票等「迎戰」。

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網購業內人士：冀改變市民消費習慣 了解電子支付方便

出席節目的包括自由黨黨魁鍾國斌、港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮、網店管理平台創辦人吳家嘉、中文大學工商管理學院高級講師李兆波。

李兆波指，眼見4個支付平台先後推出優惠，預計會吸引不少市民安裝，對電子支付有一定推動作用，不過由於這些錢可用於八達通乘搭交通工具，可能影響刺激消費的成效，而部分市民只是將平時慣性的消費轉移到消費券身上，未必因此而增加很多額外消費。吳家嘉表示，期望是次電子消費券可長遠改變市民的消費習慣，令電子支付更為普及，一如當年的八達通。

鍾國斌則指，消費券計劃無可避免更為便利大集團，始終商場比較懂得營銷、包裝經常推出優惠吸引顧客消費。

陳錦榮提到，估計是次消費券計劃，小商販生意額可提升兩、三成左右，但同意大集團總會得益較多。他建議，日後商業登記可一律強制要求安裝電子消費平台，由政府資助安裝費用，方可讓電子支付全民化，做到「與時並進」。他又指，小商販不會坐以待斃，一樣有計劃推出優惠吸客，例如油尖旺區商販也會舉辦「重振地區經濟」購物活動提供抽獎，獎品包括手機、酒店套票等。他更稱：「檔販都好有特色，10蚊一件T-Shirt，香港冇幾多地方有。」