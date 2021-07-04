消費券│陳茂波：電子支付是未來數碼化經濟必備基建　有深化空間

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-07-04 11:55

財政司司長陳茂波今日（4日）發表網誌，提及希望能推動消費券計劃，達致「齊齊消費、帶旺經濟」、「電子支付、優惠方便」的目的。他指出，電子支付是未來數碼化經濟的必備基建，本港電子支付在使用模式及應用程度上均有進一步深化的空間，冀能為本港經濟增添新動力、新景象。

陳茂波表示，希望能推動消費券計劃，達致「齊齊消費、帶旺經濟」、「電子支付、優惠方便」的目的。（李澤彤攝／資料圖片）

陳茂波：電子支付是數碼化經濟的必備基建

消費券計劃今日（4日）正式進入實施階段，開始接受報名。市民在7月17日或之前完成電子登記，便可以在8月1日收到第一期電子消費券。財政司司長陳茂波形容，市民在日常生活中「手機不離身、網絡不能斷」，可見電子支付是未來數碼化經濟的必備基建，惟本港電子支付在使用模式及應用程度上仍有進一步深化的空間。他希望能推進電子支付的基建發展，為消費者及商戶創造有利空間，讓他們享受更低的交易成本、更高的效率和更多元化的選擇，並造就商戶和企業有更多跨行業促銷的新商機，帶來更多元化的就業機會，為經濟增添新動力、新景象。

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陳茂波呼籲市民齊齊消費

是次消費券計劃將涉及七百多萬市民、十多萬的商戶。陳茂波表示，有留意不少商戶或店舖把握這次機遇採用電子支付，而四家儲備支付工具營運商以至大大小小的商店、商場或食肆，都有推出不同形式的優惠、折扣或促銷。他希望能推動消費券計劃，達致「齊齊消費、帶旺經濟」、「電子支付、優惠方」的目的。陳茂波呼籲市民積極支持計劃，，帶旺市道氣氛，共同推進電子支付的基建發展。

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