科企憂起底修例或撤離香港　林鄭稱社會支持：好多人受起底創傷

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-07-06 12:06

政府提出修訂《個人資料（私隱）條例》以打擊「起底」行為。《華爾街日報》報道，Facebook、Twitter和Google等美國科技企業，曾私下警告港府，若按計劃修訂《個人資料（私隱）條例》，可能會停止向香港地區提供服務，撤出香港市場。 特首林鄭月娥今（6日）出席行政會議前表示，社會廣泛支持要處理「起底」問題，過往不少法例曾引起社會關注及焦慮，有時需要透過實踐證明，例如《港區國安法》實施一年後，並沒有出現當初被詆毀、誣蔑抹黑的情況。

稱針對非法「起底」行為

林鄭月娥說，很多人曾因起底行為而受到創傷，處理「起底」問題在社會上獲得廣泛支持，因此提出今次的修訂。

她說，訂定每一條法例，包括《港區國安法》亦曾引起社會關注及焦慮，政府會盡量在立法過程中紓解憂慮，但有時需要透過實踐證明，例如《國安法》實施逾一年，在昨日的「香港國安法法律論壇」上不同講者證明﹛《國安法》並無出現當初被詆毀、誣蔑及抹黑的情況。

林鄭又指，今次修例目的為針對非法「起底」行為，賦權予私隱專員進行調查及採取行動，僅此而已；如果有社交平台營運商關注修例，相信私隱專員樂意與他們會面聆聽意見，政制及內地事務局亦願意在立法會內外解釋條文。