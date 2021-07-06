七一刺警｜林鄭：社交媒體欠監管長期散播假消息　黑暴變成隱蔽式

撰文： 彭焯煒 周皓宜 林劍 羅敏妍 最後更新日期： 2021-07-06 11:42

全國人大常委法工委副主任、《基本法》委員會副主任張勇昨日（5日）在國安法論壇上表示，香港應盡早完成《基本法》第二十三條有關國家安全立法的憲制責任。 林鄭月娥（6日）今早出席行政會議前見記者，她表示，國安法去年頒布後，在止暴制亂成效是有目共睹、無容置疑。她指威脅市民生命財產風險仍存在，風險來源包括外國勢力、市民違法意識脆弱、對社交媒體欠監管，包括散播仇警訊息、違反人性行為，又形容「黑暴」已變成隱蔽式行為。

與內地通關未有時間表

【10:40】有記者關注與新加坡通關的進展，林鄭回應指，現時仍會與新加坡優先商討通關，認為當地疫情已趨穩定，政府會重新檢視早前的旅遊氣泡計劃，她相信商務及經濟發展局局長邱騰華正與新加坡一方商討通關的時間表。

林鄭又說，近日出現了一些新因素，包括疫苗接種等，新加坡亦採取了新的抗疫策略，當地的疫苗接種亦很高，她認為兩地若要通關，或要視乎兩地的疫苗接種率。至於與內地及澳門何時通關，林鄭僅稱要小心處理，現時未有任何時間表。

對於有市民向7.1刺警案兇徒獻花悼念，林鄭強調要視乎是否有證據違法，或是否涉及煽動他人，但認為有關行為亦要考慮道德層面，她引用《公民權利和政治權利國際公約》中，個人自由及權利在國家安全、公眾健康及道德層面，都會有所限制，認為大家都要思考有關悼念是否不道德，即悼念會否等於鼓勵別人去進行攻擊警察的行為。

林鄭月娥。（羅君豪攝）

林鄭：處理暴力態度不應與政府施政掛勾

【10:50】有記者問到，如何研判香港目前民情發展，林鄭回應指，儘管現時香港有國安法，但香港的安全風險並未完全消滅。她批評有人美化暴力，認為「有暴政所以有暴力」、「因為香港有問題所以有時能以暴力解決」，形容這些思想長久以來會影響市民，破壞道德底線，甚至欠缺守法意識。林鄭認為，在處理國家安全、社會安全和暴力態度時，不應該、亦不需要與政府施政掛勾。

林鄭指，這些歪理為之普遍，是因為香港長時間出現國家安全法律的缺口，亦因為回香港回歸24年期間，政府未做好教育工作，包括國家安全教育、公民教育，問題不會在短時間內解決，但政府會繼續疏導不正確的看法，努力完成施政工作，滿足市民對經濟和民生方面的訴求。她強調，社會應向暴力說不，不要為施暴者找任何藉口。

對疑兇採取憐憫態度製社會風險

【10:25】被問到悼念七一刺警案中的疑犯是否違法，林鄭月娥指，香港是法治社會，要視乎法律、犯案意圖及證據等，由檢控機構不受干預地作出檢控。她續指，如有人對違反人性、意圖謀殺警員的人採取憐憫及美化暴力的態度，會製造社會風險，尤其是小朋友構成影響。

對於有報道指，Google 及Facebook曾私下警告政府，若政府按計劃修訂《個人資料（私隱）條例》，將撤出香港。林鄭月娥說，很多人曾因起底行為而受到創傷，《港區國安法》立法時亦曾引起關注及焦慮，會盡量在立法過程中抒解疑慮，但有時需要透過實踐證明，《國安法》現時並無出現當初被抹黑的情況，相信私隱專員願意與社交媒體營運商會面商討。

至於何時能夠通關，林鄭指，知道市民及商界關注通關情況，每次與內地主要官員會面時亦會提出要求，目前港府正擬定相關報告，仍未有通關時間表。

10月6日發表任內最後一份《施政報告》

林鄭指，今日已發信予立法會主席梁君彥，今年10月6日會發表其任內最後一份《施政報告》，一如既往會展開諮詢，頻率比以前更高，會安排近30場公眾諮詢會，與各黨派、市民談談。

林鄭月娥。（張浩維攝）

李家超獲委任資審會主席 梁愛詩、范太等3人任成員

【10:07】林鄭月娥指，昨日是一個里程碑，特別選民登記安排已完成。選舉事務處會盡快處理申請，7月18日會公布臨時投票人登記冊，屆時將有選民登記數字。她稱，登記的「熱情很高漲」，40個界別分組中，合資格投票人包括當然選民、個人、團體等，大約有10,000人，現時已收到約9,300份登記表格，登記率超過90%，顯示新制度有廣泛代表性、均衡參與。

另外，政府今日將公布資格審查委員會的委任，即日生效，主席為政務司司長李家超，官守成員包括政制及內地事務局局長曾國衞、民政事務局局長徐英偉、保安局局長鄧炳強；非官守成員包括梁愛詩、范徐麗泰、劉遵義，各人都符合要求，對國家忠誠、對香港負責，而且不是選委會委員、社會地位高，感謝3人接受邀請。

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「無暴力只有暴政」說法是歪理



【10:05】林鄭月娥開場時表示，自去年6月30日中央為香港訂立國安法後，過去一年止暴制亂的成效有目共睹、毋庸置疑，相信市民及企業都有切身感受。她指，昨日由律政司舉辦的論壇中，講者都就國安法目標、宗旨、條文內容及應用作演講，認為論壇上提供了很多有用資料，亦反駁了一些無理的指控及抹黑，強調國安法是經得起考驗，她亦特別感感謝內地學者的出席。

林鄭又指，現時危害國家安全的風險仍然存在，在於有外部勢力聯合一些已潛逃海外的人士，及2019年社會運動的搞手詆毀國安法的執行，在海外興風作浪，其中在倫敦經貿辦日前出現的激進行動就可證明。

指「黑暴」從群眾變成隱蔽式

她認為，市民的守法意識變得薄弱，而社交網絡亦欠缺監督，有人藉此散播仇恨思想及極端言論，亦有假消息及反對中央，其中7.1的企圖謀殺警察案，已響起警號，亦有人在禮賓府縱火，並揚言恐嚇政府及警方。她認為這些行動並非偶然，證明「黑色暴力」從群眾變成隱蔽式，執法部門會作調查，將會針對網上有人煽惑他人殺警。在政策層面，相關局方將加快建立與國安法更健全的制度及機制，她亦已要求所有政府部門都要有維護國安的意識，包括教育、廣播及文化藝術等。

林鄭希望市民要公開譴責暴力，又指一些「無暴力只有暴政」的言論是謬論，強調不能為施暴者找藉口，家長、校長及牧者亦應留意身邊年輕人行為，如有違法行為就要舉報。