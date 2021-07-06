香港民研：關心政治問題比率上升4%　逾九成受訪市民指限聚令太緊

撰文： 羅敏妍 最後更新日期： 2021-07-06 17:33

香港民研今日（6日）發布社會現況評價及最新的限聚指數。社會現況評價調查顯示，44%受訪市民最關心民生問題，28%市民最關心政治問題，而表示最關心經濟問題的則佔23%。與半年前比較，市民關心政治問題的比率上升4%，創2020年6月後新高。 限聚指數調查則發現，受訪者認為可接受的限聚人數為16.2人，有93%受訪市民認為現時限聚令太緊。

香港土地正義聯盟成員、香港理工大學應用社會科學系鄒祟銘( 右二 )。

香港民研6月底隨機抽樣電話訪問，共訪問了1,014名香港居民。調查顯示，市民對現時民生、經濟及政治狀況的滿意淨值分別為-36%、-38%及-41%百分點，當中民生狀況的滿意率淨值較上個月顯著上升8個百分點。

以三選一的方式提問，分別有44%和28%被訪市民表示，最關心民生和政治問題，而表示最關心經濟問題的，則佔23%。與半年前比較，表示最關心民生問題的比率下跌9%，而最關心經濟問題的比率則上升5%，2013年以來新高。

以0至10分計算，市民對民生、經濟及政治問題關心程度的評分分別是7.43、7.06及6.33分，全部均較半年前調查下跌，民生問題關心程度創2017年以來新低，而政治問題關心程度則為2018年12月以來新低。

林鄭月娥。（張浩維攝）

近期政治情況使致市民傾向關心政治問題

土地正義聯盟成員、理工大學應用社會科學系講師鄒崇銘指，相比半年前，市民最關心政治問題的比率上升了4%。鄒崇銘表示，近期沒有社會運動，傳媒及不同異見聲音被邊緣化，國安法成為了單一議題，均影響市民關心政治及對政治看法。他估計，市民關心政治問題比率近期急升，是因為國安法的執法面擴大，除了民主派初選的拘捕行動之外，壹傳媒停運、港台主播被封殺等事件亦是原因之一。他認為，調查顯示雖然市民減少討論政治問題或批評政府，但不代表問題得到疏解。

家長冀教育局設合理目標 讓學生盡快全日上課

香港教育中心商會副主席任偉豪表示，家長希望當局能與專家磋商到一個合理而現實上可達到的接種率目標，令所有中學都可在9月回復正常全日運作。至於小學及幼稚園，由於學童年齡不適合接種疫苗，因此新學年只能維持半日上課。他表示家長將會相當失望，因為小學和幼稚園將不能在全球疫症消失之前回復全日課堂。

香港民研於6月18日至23日期間以電郵形式接觸群組成員，並於網上完成調查，訪問了6,158名12歲或以上的香港市民。今日最新調查數據顯示，有93%認為限聚令太緊、有6%認為太鬆、有1%認為合適。