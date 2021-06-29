民研：港府滿意率創19年5月後新高　中國國民身份自豪感11年最高

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-29 17:26

香港民意研究所發表今（29日）發布最新一期特首及政府民望，行政長官林鄭月娥評分為29.8分，較本月初下跌0.5分，是今年3月以來新低。不過在市民對特區政府以及香港民生狀況的滿意率方面，兩項指標均顯著上升，創2019年5月以來新高。

香港民研上周以電話訪問1,014人，結果顯示行政長官林鄭月娥評分為29.8分，其支持率為17%，反對率為70%。在特區政府民望方面，滿意特區政府的受訪者佔24%，較上月上升7個百分點，創2019年5月以來新高；不滿意政府的佔60%，較上月下跌3個百分點，滿意率淨值較上月上升10個百分點至負36%。

在市民對特區政府信任程度方面，信任政府的受訪者佔34%，較上月增加2個百分點，而不信任政府的佔52%，較上月下跌2個百分點。

對香港民生狀況，受訪者滿意率為負36%，較本月初增加8個百分點，是2019年5月以來新高。經濟狀況方面，滿意率為負38%，較月初上升5個百分點，是2019年11月以來新高。而政治狀況方面，滿意率為負41%，下跌1個百分點，是今年2月以來新低。

市民對中國國民自豪感創2010年以來新高

另外，民研進行特區成立周年調查，發現有41%受訪者表示對中國國民身份感到自豪，較去年同期顯著上升7個百分點，而不感自豪的受訪者則有55%，比去年減少8個百分點，是2010年以來最正面的結果。